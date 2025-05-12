الطالبة فرح الطيطي من جامعة القدس تفوز بالمركز الأول في مؤتمر PSSF الرابع للريادة والابتكار

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN/ فازت الطالبة فرح الطيطي من كلية العلوم والتكنولوجيا، تخصص كيمياء طبية – جامعة القدس، بالمركز الأول في معرض الريادة والابتكار من ضمن فعاليات مؤتمر PSSF الرابع بجامعة بيرزيت BZU PSSF EXPO عن مشروعها بعنوان: Eco-Friendly Lightweight Insulating Concrete، وذلك في منافسة شملت نحو 60 مشروعًا لطلبة من جامعات فلسطينية مختلفة.

وتناول بحث الطالبة الطيطي التعديل على مواد البناء، وتحديدًا على Concrete الخرسانة التقليدية، حيث قامت بتطوير خلطة جديدة من خلال إزالة بعض المكونات وإضافة مواد بديلة، ما أدى إلى إنتاج خلطة خفيفة الوزن مقارنة بالخلطة المرجعية.

ولم تقتصر التحسينات على خفة الوزن فحسب، بل تم أيضًا رفع مقاومة الضغط (compression strength) بنسبة تفوق العينة المرجعية التقليدية. كما أصبحت الخلطة ذات خصائص عزل حراري وصوتي متميزة.

وأشارت "تنبع صداقة هذه الخلطة للبيئة من استخدام مخلفات بعض أنواع البوليمرات (polymers) في تركيبتها، مما يقلل من الأثر البيئي ويعزز من مفهوم الاستدامة في البناء. وتُحقق هذه النتيجة المبتكرة مردودًا اقتصاديًا كبيرًا، كما تقدم حلًا فعالًا للعديد من المشكلات التي نواجهها اليوم في قطاع الإنشاءات".

وفازت مبادرة الطالبة كندة هشهش من كلية الطب البشري، والطالب كريم حجازي من كلية الحقوق في جامعة القدس، بالمركز الأول في مسابقة Strength and Strive، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر جمعية صندوق الطالب الفلسطيني (PSSF) الرابع، الذي عُقد في جامعة بيرزيت. وقد شاركت في المسابقة سبع جامعات فلسطينية، وجاء هذا الفوز عن مشروع "فزعة – Faza'a". بعنوان:

Supporting Al-Tahaddi Schools in Palestine through University Solidarity

كأفضل مبادرة شبابية قيادية تخدم المجتمع الفلسطيني.



تقوم فكرة المشروع على توجيه ساعات التطوّع في كليات الجامعة لخدمة "مدارس التحدي"، التي تعاني من نقص في الموارد، وهدم متكرر، وطرق وعرة، ومبانٍ مؤقتة، فضلًا عن انعدام البنية التحتية. وقد تم تقديم الجوائز لسبعة مشاريع، بالإضافة إلى ثلاث منح أخرى لتطويرها.



وجاء معرض“BZU PSSF EXPO”، الذي عُرضت فيه نماذج لمشاريع طلابية ريادية من جامعات عدة، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لصندوق دعم الطالب الفلسطيني (PSSF)، الذي استضافته جامعة بيرزيت تحت شعار“الابتكار والإبداع”. وقد شارك فيه ممثلون عن مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ورؤساء الجامعات، بالإضافة إلى شخصيات أكاديمية واقتصادية من داخل فلسطين وخارجها، وأعضاء مجلس الأمناء وإدارتها، وممثلون عن صندوق دعم الطالب الفلسطيني.

يُشار إلى أن جامعة القدس توفر لطلبتها بيئة ريادية تدعم الأفكار وتشجع التفكير الإبداعي، إذ تفتح حاضنات الأعمال أبوابها للمبدعين في مختلف المجالات، لتمكينهم من تطوير مشاريعهم ودفعها نحو التنفيذ.

