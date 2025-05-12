الحكومة الألمانية: التطورات في غزة مثيرة للقلق ونرغب في وقف إطلاق نار بأسرع وقت

الحكومة الألمانية: التطورات في غزة مثيرة للقلق ونرغب في وقف إطلاق نار بأسرع وقت
وأضافت الحكومة في بيان، أن المستشار فريدريش ميرتس لم يوجه أي دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة بلاده.
وأشارت إلى أن المستشار سيبحث الوضع الإنساني في غزة مع الرئيس الإسرائيلي، في ظل التطورات المثيرة للقلق في القطاع.
وأكدت الحكومة الألمانية أن أي تهجير قسري من قطاع غزة سيُعد انتهاكًا للقانون الدولي.
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