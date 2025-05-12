الحكومة الألمانية: التطورات في غزة مثيرة للقلق ونرغب في وقف إطلاق نار بأسرع وقت

MENAFN - Palestine News Network ) برلين / PNN - أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أن "التطورات في قطاع غزة مثيرة للقلق، ونرغب في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن".

وأضافت الحكومة في بيان، أن المستشار فريدريش ميرتس لم يوجه أي دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة بلاده.

وأشارت إلى أن المستشار سيبحث الوضع الإنساني في غزة مع الرئيس الإسرائيلي، في ظل التطورات المثيرة للقلق في القطاع.

وأكدت الحكومة الألمانية أن أي تهجير قسري من قطاع غزة سيُعد انتهاكًا للقانون الدولي.