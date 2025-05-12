اللجنة الوطنية للتراث تدعو اليونسكو إلى التدخل الفوري لصد اعتداءات الاحتلال على موقع سبسطية الأثري

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي، علي زيدان أبو زهري، في بيان اليوم الاثنين، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، إلى ضرورة التدخل الفوري والعاجل بإجراءات ملموسة على الأرض، لصد وإيقاف ممارسات الاحتلال الاستعمارية والتهويدية التي يمارسها في موقع سبسطية الأثري.

جاء ذلك بعد إعلان ما يسمى وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، البدء بالحفريات من أجل إقامة "متنزه السامرة الوطني" على أرض الموقع الأثري في سبسطية، بادعاء استعماري شائن بأنها أحد المواقع التاريخية والتراثية اليهودية، وتخصيص عشرات الملايين من الدولارات من أجل تأهيل محطة القطار الاستعمارية المزعومة، وذلك ضمن سياسة الإحلال الاستعماري الثقافي.

وشدد أبو زهري على ضرورة تحرك دول العالم كافة، ودول العالم الإسلامي، باتجاه إجبار دولة الاحتلال على احترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الملزمة للجميع، ووقف هذه الاعتداءات، خاصة أن هذا الموقع الأثري الفلسطيني الهام، كان قد أُدرج على لائحة منظمة "اليونسكو" للتراث المادي العالمية عام 2012، وقائمة التراث في العالم الإسلامي التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" عام 2024.

وأشار أبو زهري، إلى أن هذه الاعتداءات المستمرة التي يمارسها الاحتلال تحت مسمى "إعادة الترميم"، يسعى من خلالها إلى طمس الذاكرة والوعي الوطني والتاريخي لشعبنا الفلسطيني، من خلال شطب الرواية الفلسطينية الأصيلة، وشن حرب وجودية وتهويدية شرسة، وزراعة مكونات دخيلة وفقا لتاريخ مزور هدفه المزيد من الاستيلاء على الأراضي والمناطق الإستراتيجية الفلسطينية، وتستهدف رسم خرائط جديدة تساهم في تنفيذ خططه الاستعمارية.