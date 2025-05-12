اللجنة الوطنية للتراث تدعو اليونسكو إلى التدخل الفوري لصد اعتداءات الاحتلال على موقع سبسطية الأثري

اللجنة الوطنية للتراث تدعو اليونسكو إلى التدخل الفوري لصد اعتداءات الاحتلال على موقع سبسطية الأثري
جاء ذلك بعد إعلان ما يسمى وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، البدء بالحفريات من أجل إقامة "متنزه السامرة الوطني" على أرض الموقع الأثري في سبسطية، بادعاء استعماري شائن بأنها أحد المواقع التاريخية والتراثية اليهودية، وتخصيص عشرات الملايين من الدولارات من أجل تأهيل محطة القطار الاستعمارية المزعومة، وذلك ضمن سياسة الإحلال الاستعماري الثقافي.
وشدد أبو زهري على ضرورة تحرك دول العالم كافة، ودول العالم الإسلامي، باتجاه إجبار دولة الاحتلال على احترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الملزمة للجميع، ووقف هذه الاعتداءات، خاصة أن هذا الموقع الأثري الفلسطيني الهام، كان قد أُدرج على لائحة منظمة "اليونسكو" للتراث المادي العالمية عام 2012، وقائمة التراث في العالم الإسلامي التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" عام 2024.
وأشار أبو زهري، إلى أن هذه الاعتداءات المستمرة التي يمارسها الاحتلال تحت مسمى "إعادة الترميم"، يسعى من خلالها إلى طمس الذاكرة والوعي الوطني والتاريخي لشعبنا الفلسطيني، من خلال شطب الرواية الفلسطينية الأصيلة، وشن حرب وجودية وتهويدية شرسة، وزراعة مكونات دخيلة وفقا لتاريخ مزور هدفه المزيد من الاستيلاء على الأراضي والمناطق الإستراتيجية الفلسطينية، وتستهدف رسم خرائط جديدة تساهم في تنفيذ خططه الاستعمارية.
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