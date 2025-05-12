بلدية بيت لحم تعقد جلسة استثنائية وتنتخب ماهر نيقولا قنواتي رئيساً ولوسي جريس ثلجية نائباً للرئيس

بلدية بيت لحم تعقد جلسة استثنائية وتنتخب ماهر نيقولا قنواتي رئيساً ولوسي جريس ثلجية نائباً للرئيس
وترأس الجلسة العضو الأكبر سناً وفقاً لقانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997، السيد سمير أبو دية، وذلك بحضور عطوفة محافظ بيت لحم اللواء محمد طه أبو عليا، ومدير عام مديرية الحكم المحلي سليمان أبو مفرح، ومدير عام مكتب المحافظ صالح صبح. وافتتح أبو دية الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، مقدماً شكره للمحامي أنطون سلمان على فترة رئاسته السابقة، وكذلك للسيد حنا حنانيا، مشيراً إلى تنفيذ الإتفاق المسبق الذي جرى برعاية معالي اللواء ماجد فرج على تسلّم السيد ماهر نيقولا قنواتي رئيساً لمجلس بلدية بيت لحم والآنسة لوسي جريس ثلجية نائباً للرئيس وذلك تنفيذاً للمرحلة الثالثة المتفق عليها سابقاً.
وبعد مصادقة معالي وزير الحكم المحلي على استقالة رئيس البلدية الأستاذ أنطون سلمان ولشغور منصب رئيس ونائب رئيس البلدية، قرر المجلس إنتخاب السيد ماهر نيقولا قنواتي رئيساً لبلدية بيت لحم والآنسة لوسي جريس ثلجية نائباً للرئيس، اعتباراً من تاريخ 12/5/2025، وفقاً للإجراءات المتبعة ورفع القرار إلى معالي وزير الحكم المحلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي كلمته، أكد محافظ بيت لحم اللواء محمد طه أبو عليا أن ما جرى هو ثمرة تفاهمات سابقة والتزام أدبي من جميع أعضاء المجلس على أساس الاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن نتائج الانتخابات التي أفرزت ست قوائم تعكس التنوع الوطني الذي تمثله بلدية بيت لحم كواحدة من أبرز المجالس المحلية. وأضاف أن بيت لحم ليست مدينة عادية، بل بوابة فلسطين إلى العالم، وموقفها مؤثر دولياً، ما يجعل وحدة مجلسها أولوية وطنية. وأوضح أن تدخل اللواء ماجد فرج جاء استثناءً نتيجة الظروف لضمان التوافق، مؤكداً احترامه للرؤوساء السابقون أنطون سلمان و حنا حنانيا كقامات وطنية، ومباركاً تولي السيد ماهر نيقولا قنواتي رئاسة البلدية والآنسة لوسي جريس ثلجية منصب نائب الرئيس في هذه المرحلة المهمة.
من جهته، أشاد مدير عام الحكم المحلي، السيد سليمان أبو مفرح، بروح الانتماء والمسؤولية التي يتمتع بها أعضاء المجلس، مشدداً على أهمية تغليب العمل الجماعي والتوافق في هذه المرحلة الصعبة. واعتبر أن ما تحقق هو أمانة في أعناق الجميع، مؤكداً ثقة وزارة الحكم المحلي بأعضاء المجلس كقيادات للمدينة، وداعياً إلى استكمال ما تم الاتفاق عليه من إجراءات توافقية وفق الأصول، لأن العمل الجماعي هو السبيل الأمثل للنجاح.
من جانبه، رحب عضو المجلس السيد حنا حنانيا بالحضور، مؤكداً أنهم جزء من المنظومة التي تعمل لخدمة المجتمع، ووجه الشكر للسيد أنطون سلمان على خدمته لمدينة بيت لحم على مدار عشرين عاماً. وأعرب عن أمله في أن تكون المرحلة الثالثة أفضل من سابقاتها، متمنياً التوفيق للسيد ماهر نيقولا قنواتي في مهمته الجديدة، مؤكداً دعمه له، مشدداً على ضرورة تجاوز الخلافات والعمل بروح التوافق لخدمة المدينة. كما هنأ الآنسة لوسي جريس ثلجية بتوليها منصب نائب الرئيس، متمنياً لها النجاح.
بدوره، عبّر رئيس البلدية المنتخب السيد ماهر نيقولا قنواتي عن شكره لأعضاء المجلس، مثمناً دور اللواء ماجد فرج في رعاية التوافق حرصاً على مصلحة المدينة. وخص بالشكر المحامي أنطون سلمان على جهوده السابقة، وكذلك السيد حنا حنانيا الذي وصفه بالرجل الذي واصل الليل بالنهار لخدمة بيت لحم خلال رئاسته في المرحلة الأولى. كما شكر أمين سر حركة فتح في بيت لحم رغم اعتذاره عن الحضور، مؤكداً عزمه على قيادة العمل البلدي بالشراكة مع نائبته لوسي جريس ثلجية لما فيه خير المدينة.
من جهتها، أكدت نائب رئيس البلدية الآنسة لوسي جريس ثلجية أن بيت لحم هي مسؤولية الجميع، ودعت إلى التكاتف والعمل المشترك داخل المجلس من أجل نجاح بيت لحم وخدمتها على الوجه الأمثل.
واختُتمت الجلسة بتبادل المباركة بين الجميع.
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