بلدية بيت لحم تعقد جلسة استثنائية وتنتخب ماهر نيقولا قنواتي رئيساً ولوسي جريس ثلجية نائباً للرئيس

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / PNN/ عقد مجلس بلدية بيت لحم، ظهر يوم الاثنين 12/ 5/ 2025، جلسة غير عادية رقم (191)، بحضور أعضاء المجلس البلدي سمير ابو دية، وداوود الصلاحات، وساندي بلوط، ونادر رحيل، ولوسي ثلجية، ورحاب ابو عاهور، وجورج اجحا، وهشام الكامل، ورامي كتانة، وقاسم كنعان، وحنا حنانيا، وماهر قنواتي، ومحمد رزق، ورائد الصلاحات، بهدف استكمال المرحلة الثالثة من التوافق البلدي وتعيين رئيس ونائب رئيس جديدين للمجلس.

وترأس الجلسة العضو الأكبر سناً وفقاً لقانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997، السيد سمير أبو دية، وذلك بحضور عطوفة محافظ بيت لحم اللواء محمد طه أبو عليا، ومدير عام مديرية الحكم المحلي سليمان أبو مفرح، ومدير عام مكتب المحافظ صالح صبح. وافتتح أبو دية الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، مقدماً شكره للمحامي أنطون سلمان على فترة رئاسته السابقة، وكذلك للسيد حنا حنانيا، مشيراً إلى تنفيذ الإتفاق المسبق الذي جرى برعاية معالي اللواء ماجد فرج على تسلّم السيد ماهر نيقولا قنواتي رئيساً لمجلس بلدية بيت لحم والآنسة لوسي جريس ثلجية نائباً للرئيس وذلك تنفيذاً للمرحلة الثالثة المتفق عليها سابقاً.

وبعد مصادقة معالي وزير الحكم المحلي على استقالة رئيس البلدية الأستاذ أنطون سلمان ولشغور منصب رئيس ونائب رئيس البلدية، قرر المجلس إنتخاب السيد ماهر نيقولا قنواتي رئيساً لبلدية بيت لحم والآنسة لوسي جريس ثلجية نائباً للرئيس، اعتباراً من تاريخ 12/5/2025، وفقاً للإجراءات المتبعة ورفع القرار إلى معالي وزير الحكم المحلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي كلمته، أكد محافظ بيت لحم اللواء محمد طه أبو عليا أن ما جرى هو ثمرة تفاهمات سابقة والتزام أدبي من جميع أعضاء المجلس على أساس الاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن نتائج الانتخابات التي أفرزت ست قوائم تعكس التنوع الوطني الذي تمثله بلدية بيت لحم كواحدة من أبرز المجالس المحلية. وأضاف أن بيت لحم ليست مدينة عادية، بل بوابة فلسطين إلى العالم، وموقفها مؤثر دولياً، ما يجعل وحدة مجلسها أولوية وطنية. وأوضح أن تدخل اللواء ماجد فرج جاء استثناءً نتيجة الظروف لضمان التوافق، مؤكداً احترامه للرؤوساء السابقون أنطون سلمان و حنا حنانيا كقامات وطنية، ومباركاً تولي السيد ماهر نيقولا قنواتي رئاسة البلدية والآنسة لوسي جريس ثلجية منصب نائب الرئيس في هذه المرحلة المهمة.

من جهته، أشاد مدير عام الحكم المحلي، السيد سليمان أبو مفرح، بروح الانتماء والمسؤولية التي يتمتع بها أعضاء المجلس، مشدداً على أهمية تغليب العمل الجماعي والتوافق في هذه المرحلة الصعبة. واعتبر أن ما تحقق هو أمانة في أعناق الجميع، مؤكداً ثقة وزارة الحكم المحلي بأعضاء المجلس كقيادات للمدينة، وداعياً إلى استكمال ما تم الاتفاق عليه من إجراءات توافقية وفق الأصول، لأن العمل الجماعي هو السبيل الأمثل للنجاح.

من جانبه، رحب عضو المجلس السيد حنا حنانيا بالحضور، مؤكداً أنهم جزء من المنظومة التي تعمل لخدمة المجتمع، ووجه الشكر للسيد أنطون سلمان على خدمته لمدينة بيت لحم على مدار عشرين عاماً. وأعرب عن أمله في أن تكون المرحلة الثالثة أفضل من سابقاتها، متمنياً التوفيق للسيد ماهر نيقولا قنواتي في مهمته الجديدة، مؤكداً دعمه له، مشدداً على ضرورة تجاوز الخلافات والعمل بروح التوافق لخدمة المدينة. كما هنأ الآنسة لوسي جريس ثلجية بتوليها منصب نائب الرئيس، متمنياً لها النجاح.

بدوره، عبّر رئيس البلدية المنتخب السيد ماهر نيقولا قنواتي عن شكره لأعضاء المجلس، مثمناً دور اللواء ماجد فرج في رعاية التوافق حرصاً على مصلحة المدينة. وخص بالشكر المحامي أنطون سلمان على جهوده السابقة، وكذلك السيد حنا حنانيا الذي وصفه بالرجل الذي واصل الليل بالنهار لخدمة بيت لحم خلال رئاسته في المرحلة الأولى. كما شكر أمين سر حركة فتح في بيت لحم رغم اعتذاره عن الحضور، مؤكداً عزمه على قيادة العمل البلدي بالشراكة مع نائبته لوسي جريس ثلجية لما فيه خير المدينة.

من جهتها، أكدت نائب رئيس البلدية الآنسة لوسي جريس ثلجية أن بيت لحم هي مسؤولية الجميع، ودعت إلى التكاتف والعمل المشترك داخل المجلس من أجل نجاح بيت لحم وخدمتها على الوجه الأمثل.

واختُتمت الجلسة بتبادل المباركة بين الجميع.

