لامين جمال يرد الصاع.. ويستفز نجم ريال مدريد برسالة ساخرة بعد الكلاسيكو

خبرني - لم يفوت لامين جمال نجم برشلونة الشاب فرصة السخرية من جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد، عقب الفوز المثير الذي حققه فريقه في كلاسيكو الليغا مساء أمس الأحد.

وكان برشلونة قلب الطاولة على ريال مدريد في ملعب "مونتجويك"، ليفوز بنتيجة 4-3 ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، ويعزز حظوظه في التتويج باللقب، بعدما وسع الفارق مع غريمه إلى 7 نقاط قبل 3 جولات من النهاية.

عقب المباراة، نشر جمال عبر حسابه على "إنستغرام" مجموعة صور من احتفاله بهدفه في اللقاء، وأرفقها بتعليق ساخر: "لا تنس الإعجاب بهذه أيضا "، في إشارة مبطنة إلى بيلينغهام.

ويعود أصل السخرية إلى إعجاب بيلينغهام وزميله السابق سيرخيو راموس، بصورة نشرها أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان، يظهر فيها جمال ملقى على الأرض بعد تدخل عنيف خلال مواجهة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي أقصت برشلونة من البطولة.

رسالة جمال لم تمر مرور الكرام على الجماهير، حيث اعتبرها الكثيرون ردا ذكيا واستفزازيا على موقف لاعبي ريال مدريد السابق، ونقلا لحرب الكلاسيكو من أرضية الملعب إلى مواقع التواصل.