صاحب السمو والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية

صاحب السمو والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية
عقدت بقصر بيان ظهر اليوم، جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت ولبنان ترأس فيها صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجانب الكويتي فيما ترأس صاحب الفخامة العماد جوزف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الجانب اللبناني وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.
وقد صرح معالي وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله، ان جلسة المباحثات تناولت العلاقات الاخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات والتأكيد على اهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة وبحث مستجدات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة تجاهها والتأكيد على ان امام لبنان فرصة تاريخية لتحديد مستقبله وتجاوز كافة التحديات الماضية والبدء بعملية اعادة البناء والتطوير بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق إلى الامن والاستقرار كما تم بحث اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم مسيرة العمل العربي الموحد، واخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.
هذا وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح الاخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الاصعدة.
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