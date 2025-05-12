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صاحب السمو والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية

صاحب السمو والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية

2025-05-12 08:04:53
(MENAFN- Al-Anbaa)

عقدت بقصر بيان ظهر اليوم، جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت ولبنان ترأس فيها صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجانب الكويتي فيما ترأس صاحب الفخامة العماد جوزف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الجانب اللبناني وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

وقد صرح معالي وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله، ان جلسة المباحثات تناولت العلاقات الاخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات والتأكيد على اهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة وبحث مستجدات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة تجاهها والتأكيد على ان امام لبنان فرصة تاريخية لتحديد مستقبله وتجاوز كافة التحديات الماضية والبدء بعملية اعادة البناء والتطوير بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق إلى الامن والاستقرار كما تم بحث اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم مسيرة العمل العربي الموحد، واخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

هذا وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح الاخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الاصعدة.

MENAFN12052025000130011022ID1109537139

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