سمو الأمير يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس اللبناني

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سمو الأمير يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس اللبناني
(MENAFN- Al-Anbaa)
أقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان ظهر اليوم، مأدبة غداء على شرف العماد جوزف عون رئيس الجمهورية اللبنانية والوفد الرسمي المرافق لفخامته وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
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