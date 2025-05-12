سمو الأمير يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس اللبناني

أقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان ظهر اليوم، مأدبة غداء على شرف العماد جوزف عون رئيس الجمهورية اللبنانية والوفد الرسمي المرافق لفخامته وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

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