أنشيلوتي يكشف سر خسارة الريال أمام برشلونة في الكلاسيكو

MENAFN - Al-Bayan) ">أبدى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أسفه لخسارة فريقه القاسية 3 / 4 أمام مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ35 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورغم تسجيل النجم الفرنسي كيليان مبابي 3 أهداف (هاتريك) لمصلحة الريال، لكنها لم تكن كافية لفريقه من أجل الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي، ليتجمد رصيد الفريق الأبيض، الذي تلقى خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم، عند 75 نقطة، في المركز الثاني بترتيب المسابقة، ليقترب من الخروج بموسم صفري هذا العام في ظل ابتعاده بفارق 7 نقاط خلف برشلونة (المتصدر)، مع تبقي 3 مراحل على نهاية الموسم.

وكان الريال ودع بطولة دوري أبطال أوروبا مبكرا، كما فشل في الفوز بكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، إثر خسارته أمام برشلونة في المباراة النهائية لكلتا المسابقتين هذا الموسم.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة "في مواجهة بهذا المستوى، يجب الدفاع والهجوم بمهارة. هاجمنا ببراعة، باحثين عن الفرص. كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل في الشوط الأول، الذي ارتكبنا فيه أخطاءً واضحة كلفتنا أهدافاً".

وتحدث المدرب الإيطالي عن تبديله الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، حيث قال "أجريت التبديل لأنه عانى من التواء في الكاحل. حاول اللعب، لكنه لم يتحمل الألم، فقررت تغييره".

وفيما يتعلق بأداء مبابي في اللقاء، قال أنشيلوتي "لقد قدم مستوى جيداً. أتيحت لنا فرص هجومية، وكانت جميعها واضحة للغاية. هاجمنا ببراعة وتجنبنا مصيدة التسلل وسجلنا ثلاثة أهداف".

وأضاف مدرب الريال في تصريحاته، التي نشرها الموقع الألكتروني الرسمي لناديه "هجومياً، كانت لدى الفريق خطة واضحة. كان بإمكاننا الدفاع بشكل أفضل في أول 30 دقيقة من الشوط الأول، لكن يجب ألا ننسى أننا نفتقد لخمسة مدافعين".

وبسؤاله عن عدم الدفع بالبرازيلي رودريجو، رد أنشيلوتي "لقد تعافى، لكنه لم يكن على ما يرام. لم يكن في أفضل حالاته. ليس لدي أي مشكلة معه. لقد عانى من ارتفاع في درجة الحرارة، والدفع به في الملعب لخمس دقائق وهو لا يشعر بحال جيدة يشكل خطراً. فقد يتعرض لإصابة".

وعما إذا كان هذا هو الكلاسيكو الأخير بالنسبة له، رد المدرب المخضرم "إنها آخر مباراة كلاسيكو في الموسم الحالي. تبقى أمامنا ثلاث مباريات، وعلينا أن نسعى للفوز بها جميعاً".

وعاد أنشيلوتي للحديث عن اللقاء، حيث قال "كان ينبغي علينا الدفاع بشكل أفضل. كان واضحاً جداً في مباراة اليوم أننا دافعنا بشكل سيء، ولم يكن ذلك بسبب ضعف دفاعنا. لقد أهدرنا بعض الفرص، وعاقبونا".

وشدد "سنحت لنا فرصة التعادل 4 / 4 مرتين. لقد كانت مباراة تنافسية، قوية، ومتكافئة حتى اللحظة الأخيرة. لم ندرك التعادل بسبب حالة تسلل. شاهدت فريقين رائعين. لا مجال للانتقاد فيما يتعلق بالسلوك والالتزام. لم تسر الأمور على ما يرام، لكننا نافسنا حتى النهاية".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته ، أشار إلى تقييم الموسم الحالي بالنسبة للريال، حيث قال "يمكن لأي شخص أن يقوم بالتقييم الذي يريده".

يذكر أن تقارير إخبارية أشارت إلى قرب أنشيلوتي من الرحيل عن قلعة (سانتياجو برنابيو)، فيما تعززت تلك الأنباء بعد الإعلان عن رحيل تشابي ألونسو، الذي ارتبط بقيادة الفريق الملكي في الموسم المقبل، عن ناديه الحالي باير ليفركوزن الألماني.