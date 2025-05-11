  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
قصف إسرائيلي لمركبة غربي خان يونس

قصف إسرائيلي لمركبة غربي خان يونس

2025-05-11 03:09:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت منصات فلسطينية، عبر تليغرام، اليوم الأحد، مشاهد توثق اللحظات الأولى عقب قصف إسرائيلي لمركبة في حي الأمل غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وبحسب مصادر ، فإن القصف أسفر عن سقوط 3 شهداء وعدد من المصابين.

MENAFN11052025000208011052ID1109534732

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث