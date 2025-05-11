قصف إسرائيلي لمركبة غربي خان يونس

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قصف إسرائيلي لمركبة غربي خان يونس
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت منصات فلسطينية، عبر تليغرام، اليوم الأحد، مشاهد توثق اللحظات الأولى عقب قصف إسرائيلي لمركبة في حي الأمل غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وبحسب مصادر ، فإن القصف أسفر عن سقوط 3 شهداء وعدد من المصابين.
وبحسب مصادر ، فإن القصف أسفر عن سقوط 3 شهداء وعدد من المصابين.
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