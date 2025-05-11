مجلس الوزراء يقرّ نظاماً معدِّلاً لنظام القيادات الحكوميَّة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظاماً معدِّلاً لنظام القيادات الحكوميَّة لسنة 2025م.



ويهدف النظام المعدِّل إلى توسيع إتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة للتقدم لإشغال الوظائف القياديَّة الشاغرة، عبر التوسُّع في نشر إعلان الاستقطاب، من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للبعثات الأردنية في الخارج.



وتشمل التعديلات كذلك تقليل الوقت اللازم لإشغال الوظائف الشاغرة، وتعزيز حوكمة إجراءات إعداد واعتماد الأوصاف الوظيفية للوظائف القيادية العليا، بحيث يتم إعدادها من الدائرة المختصَّة واعتمادها من هيئة الخدمة والإدارة العامَّة؛ لضمان انسجام بطاقة الوصف الوظيفي مع التشريعات والسياسات والأدلة المعتمدة.



كما يتضمن النظام المعدِّل إتاحة توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة في عمليات فرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية العليا؛ بهدف ضمان النزاهة والدقة والسرعة في عمليات الفرز، وتعزيز الدور الرقابي للهيئة من خلال توليها إدارة عملية فرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية العليا.

وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، يتضمن النظام المعدِّل الفصل في التشكيل ما بين لجنتيّ الفرز والاعتراض بحيث لا تتولى لجنة الفرز ذاتها النظر في الاعتراضات؛ ما يعرز الحوكمة والشفافية.



كما أتاح النظام المعدِّل الفرصة لإمكانية عقد المقابلات الشخصية للمترشحين عن بُعد؛ بهدف تحقيق المرونة ومراعاة ظروفهم، إضافة إلى إمكانية استخدام أدوات أخرى لتقييم المرشحين مثل العرض المرئي والحالات الدراسية.

وفي إطار التَّحديث الاقتصادي، أقرَّ مجلس الوزراء نظام الحرف والصِّناعات التقليديَّة والشعبيَّة والمتاجرة بها لسنة 2025م.



ويتضمَّن النِّظام المعدِّل إلغاء شرط الكفالات المالية للتخفيف من الأعباء المالية على ممارسي مهنة الحرف والصِّناعات التقليديَّة والشعبيَّة، وكذلك إلغاء رسوم الترخيص انسجاماً مع القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2024م؛ والذي ركز على تبسيط إجراءات ومتطلبات التسجيل والتصنيف والترخيص بهدف تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص العمل في القطاع السياحي ودعم مثل هذه الصناعات الوطنية.

كما أقرَّ المجلس أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام الجمعية الأردنيَّة للحرف والصِّناعات التقليديَّة والشعبيَّة وتجَّارها لسنة 2025م.



ويأتي النظِّام انسجاماً مع تعديل التشريعات الخاصة بتنظيم المهنة، وسيتم من خلاله إعفاء أو تخفيض رسوم الإشتراك السنوي للمرأة وللأشخاص ذوي الإعاقة من الحرفيين والصناع ومالكي المتاجر من فئة الأسواق الشعبية.



وفي إطار التَّعاون الدَّولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بشأن النقل البحري بين وزارة النقل ووزارة التطوير الرقمي والنقل في جمهوريَّة أذربيجان.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات بشأن النقل البحري، والاستفادة من التجارب في هذا المجال، بما ينعكس على جلب الاستثمار وتعزيز قدرات القطاع في البلدين.

