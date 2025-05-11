نتنياهو: أنا وترامب نتحدث كل بضعة أيام

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نتنياهو: أنا وترامب نتحدث كل بضعة أيام
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سمعت في وسائل الإعلام أنني وترامب على وشك الانفصال لكن السفير هاكابي دحض ذلك".
وبين "أنا وترامب نتحدث كل بضعة أيام وهو نفسه قال إننا متفقان".
وأضاف "لم نطلب الإذن لمهاجمة الحوثيين ولن نطلب الإذن لخططنا الحربية في غزة".
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