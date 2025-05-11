نتنياهو: أنا وترامب نتحدث كل بضعة أيام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سمعت في وسائل الإعلام أنني وترامب على وشك الانفصال لكن السفير هاكابي دحض ذلك".



وبين "أنا وترامب نتحدث كل بضعة أيام وهو نفسه قال إننا متفقان".



وأضاف "لم نطلب الإذن لمهاجمة الحوثيين ولن نطلب الإذن لخططنا الحربية في غزة".

