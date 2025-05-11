الدفاع المدني يتعامل مع 1701 حادثاً خلال 24 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر مديرية الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية، مع ما مجموعه 1701 حادث، شملت 1462 حالة إسعافية، و118 حادث إنقاذ، و121 حادث إطفاء.



وبلغ معدل زمن الاستجابة للحالات الإسعافية 7 دقائق و35 ثانية، في حين بلغ زمن الاستجابة لحوادث الإنقاذ 7 دقائق و33 ثانية، ولحوادث الإطفاء 7 دقائق و34 ثانية.



وتواصل مديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام جهودها في تقديم خدماتها بكفاءة عالية، ضمن حملة "صيف آمن"، بهدف تعزيز السلامة العامة والاستجابة السريعة لمختلف الحوادث.