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الدفاع المدني يتعامل مع 1701 حادثاً خلال 24 ساعة

الدفاع المدني يتعامل مع 1701 حادثاً خلال 24 ساعة

2025-05-11 03:09:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر مديرية الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية، مع ما مجموعه 1701 حادث، شملت 1462 حالة إسعافية، و118 حادث إنقاذ، و121 حادث إطفاء.


وبلغ معدل زمن الاستجابة للحالات الإسعافية 7 دقائق و35 ثانية، في حين بلغ زمن الاستجابة لحوادث الإنقاذ 7 دقائق و33 ثانية، ولحوادث الإطفاء 7 دقائق و34 ثانية.


وتواصل مديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام جهودها في تقديم خدماتها بكفاءة عالية، ضمن حملة "صيف آمن"، بهدف تعزيز السلامة العامة والاستجابة السريعة لمختلف الحوادث.

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