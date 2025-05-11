الدفاع المدني يتعامل مع 1701 حادثاً خلال 24 ساعة
وبلغ معدل زمن الاستجابة للحالات الإسعافية 7 دقائق و35 ثانية، في حين بلغ زمن الاستجابة لحوادث الإنقاذ 7 دقائق و33 ثانية، ولحوادث الإطفاء 7 دقائق و34 ثانية.
وتواصل مديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام جهودها في تقديم خدماتها بكفاءة عالية، ضمن حملة "صيف آمن"، بهدف تعزيز السلامة العامة والاستجابة السريعة لمختلف الحوادث.
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