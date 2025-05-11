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السعودية تحتضن قمة خليجية أميركية الأربعاء

السعودية تحتضن قمة خليجية أميركية الأربعاء

2025-05-11 03:09:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي ومسؤولين عربيين، أن السعودية تعتزم، الأربعاء، استضافة القمة التي تجمع الرئيس الأميركي ونظراءه زعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتأتي القمة في ضوء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى السعودية وقطر والإمارات.
ووجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، دعوات إلى قادة دول الخليج من أجل حضور القمة الخليجية - الأميركية في الرياض.

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