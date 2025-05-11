السعودية تحتضن قمة خليجية أميركية الأربعاء

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السعودية تحتضن قمة خليجية أميركية الأربعاء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي ومسؤولين عربيين، أن السعودية تعتزم، الأربعاء، استضافة القمة التي تجمع الرئيس الأميركي ونظراءه زعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتأتي القمة في ضوء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى السعودية وقطر والإمارات.
ووجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، دعوات إلى قادة دول الخليج من أجل حضور القمة الخليجية - الأميركية في الرياض.
وتأتي القمة في ضوء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى السعودية وقطر والإمارات.
ووجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، دعوات إلى قادة دول الخليج من أجل حضور القمة الخليجية - الأميركية في الرياض.
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