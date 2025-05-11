السيطرة على حريقين للأشجار والأعشاب في إربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال متصرف لواء الكورة غربي إربد، الدكتور باسم الخلايلة، إنه جرت السيطرة على حريقين وقعا في مستنبت وادي الحمام ومنطقة بلوطة.



وأضاف الخلايلة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن جهاز الدفاع المدني والأجهزة الأمنية تمكنوا من السيطرة على الحريقين الذين أتيا على مساحة كبيرة من الأشجار والأعشاب والحيوانات في المنطقتين.



وأوضح الخلايلة أن ممثلي لجنة الدفاع المدني في لواء الكورة (الأجهزة الأمنية والدفاع المدني والدوائر الحكومية والبلديات) عملوا كفريقٍ واحد منذ بداية حدوث الحريقين، مشيرا إلى أن ذلك جاء ضمن خطة مسبقة لمكافحة حرائق الغابات والأعشاب الجافة خلال فصل الصيف، ترتكز الخطة على سرعة الاستجابة وفعالية الأداء.



ومن جانبه، قال مدير زراعة لواء الكورة سالم الخصاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحريق في مستنبت وادي الحمام أدى إلى احتراق مساحة تقدر 70 دونما من الأعشاب الجافة، كما أسفر عن شفط 120 شجرة، بالإضافة إلى تضرر عدد من الأشجار الجافة داخل حدود المستنبت، موضحا أن شعبة الحراج تعمل على تنفيذ عمليات التبريد بشكل متواصل وذلك لتفادي تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.



وبين أن الحريق الثاني حدث في بلوطة، وأدى إلى احتراق 40 دونم، وشفط 60 شجرة وحرق أشجار جافه، وتم إجراء عمليات التبريد لشكل متواصل.



وذكر الخصاونة أن الحريقين أديا لنفوق عددٍ من الحيوانات البرية التي تعيش في لواء الكورة، مشددًا على ان الغابة ليست مكانًا للعبث أو الإهمال.