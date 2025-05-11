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"ريمونتادا" برشلونة تقلب الطاولة على ثلاثية مبابي "ريال مدريد" في "الكلاسيكو"

"ريمونتادا" برشلونة تقلب الطاولة على ثلاثية مبابي "ريال مدريد" في "الكلاسيكو"

2025-05-11 03:01:54
(MENAFN- Al-Bayan) حقق برشلونة عودة نارية من تأخره 0-2 ليفوز على ضيفه وغريمه الأزلي ريال مدريد 4-3 اليوم الاحد ضمن المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليصبح على مشارف التتويج باللقب.

ورغم إحراز الفرنسي كيليان مبابي ثلاثية "هاتريك" لفريقه (5 من ركلة جزاء، 14 و70)، الا ان ثنائية البرازيلي رافينيا (34 و45) وهدفي إريك غارسيا (19) ولامين جمال (45) قادا العملاق الكاتالوني لقلب النتيجة وتوسيع الفارق الى سبع عن ريال قبل ثلاث جولات من النهاية.

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