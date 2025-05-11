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"ريمونتادا" برشلونة تقلب الطاولة على ثلاثية مبابي "ريال مدريد" في "الكلاسيكو"
(MENAFN- Al-Bayan) حقق برشلونة عودة نارية من تأخره 0-2 ليفوز على ضيفه وغريمه الأزلي ريال مدريد 4-3 اليوم الاحد ضمن المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليصبح على مشارف التتويج باللقب.
ورغم إحراز الفرنسي كيليان مبابي ثلاثية "هاتريك" لفريقه (5 من ركلة جزاء، 14 و70)، الا ان ثنائية البرازيلي رافينيا (34 و45) وهدفي إريك غارسيا (19) ولامين جمال (45) قادا العملاق الكاتالوني لقلب النتيجة وتوسيع الفارق الى سبع عن ريال قبل ثلاث جولات من النهاية.
ورغم إحراز الفرنسي كيليان مبابي ثلاثية "هاتريك" لفريقه (5 من ركلة جزاء، 14 و70)، الا ان ثنائية البرازيلي رافينيا (34 و45) وهدفي إريك غارسيا (19) ولامين جمال (45) قادا العملاق الكاتالوني لقلب النتيجة وتوسيع الفارق الى سبع عن ريال قبل ثلاث جولات من النهاية.
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