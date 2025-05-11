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مهرجان المرموم.. ملحمة سنوية تجسد الأصالة الإماراتية

مهرجان المرموم.. ملحمة سنوية تجسد الأصالة الإماراتية

2025-05-11 03:01:54
(MENAFN- Al-Bayan) يُعد مهرجان المرموم التراثي للهجن، الذي ينظمه نادي دبي لسباقات الهجن، من أبرز الفعاليات السنوية في دولة الإمارات، التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على الموروث الشعبي، وتعزز مكانة الإبل كرمز تاريخي وثقافي يلقي الضوء على حياة الآباء والأجداد. وشهد عام 2008 تشييد مضمار خاص لسباقات الهجن في منطقة المرموم، ومنذ ذلك الحين، أصبحت المنطقة تُعرف بمدينة دبي لسباقات الهجن، وتحولت إلى وجهة متكاملة تجمع بين الرياضة والتراث والسياحة.
ويقع ميدان المرموم في منطقة سيح السلم بدبي، ويُعد من أكبر ميادين سباقات الهجن في المنطقة، ويضم مضامير متعددة تتراوح أطوالها بين 4 و15 كيلومتراً، إلى جانب مضامير تدريب وأخرى للسباقات الرسمية، كما يحتضن مستشفى دبي للجمال، الذي افتُتح عام 2007، ويُعد أول مستشفى من نوعه في العالم متعدد التخصصات لعلاج الإبل.
مرافق
ويشتمل الميدان على مرافق متكاملة للضيوف والملاك والمضمرين، ومركز إعلامي متطور، ومختبرات متخصصة للكشف عن المنشطات وتحليل الحمض النووي، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة في نتائج السباقات، كما تم تزويده بتقنيات متابعة دقيقة تشمل كاميرات ((الفوتو فينيش)) لتحديد الفائزين بفارق أجزاء من الثانية، وعربات تتبع ذكية لمرافقة المطايا أثناء السباقات.
ويُعد مهرجان المرموم التراثي للهجن من أكثر الفعاليات جماهيرية، إذ يستقطب سنوياً نخبة الملاك والمضمرين من الإمارات ودول الخليج، الذين يتنافسون على جوائز ضخمة، تشمل سيارات فارهة وجوائز نقدية كبيرة، فضلاً عن الرموز الذهبية والفضية المرموقة مثل ((سيف ولي عهد دبي))، وكؤوس الأبكار والجعدان، وألقاب الأشواط المفتوحة والمحلية.
وتُقام فعاليات المهرجان في قلب محمية المرموم الصحراوية، التي تعد أكبر محمية طبيعية غير مسوّرة في الدولة، وتمتد على 10 % من مساحة دبي، وتشتهر ببحيراتها وأراضيها الرطبة، مثل بحيرات القدرة، ما يضفي بُعداً بيئياً وسياحياً فريداً على المهرجان.
ويمثل المهرجان نافذة حيّة على التراث الإماراتي، ويعزز وعي الأجيال الجديدة بأهمية الإبل ودورها في تاريخ المجتمع، كما يُوفر منصة للتواصل بين الثقافات، عبر أجواء تراثية تتكامل مع الأسواق الشعبية، وعروض الحرف اليدوية، والمأكولات الإماراتية، ما يمنحه طابعاً مجتمعياً وإنسانياً مميزاً.
مكانة
من جهته، أكد علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن مهرجان المرموم يواصل ترسيخ مكانته كإحدى أبرز المحطات في روزنامة السباقات الخليجية، مشيراً إلى أن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وتزايد الاهتمام من الملاك والمضمرين، يعززان من قيمة الحدث عاماً بعد عام، وأوضح: ما يشهده المهرجان من تطور مستمر في المشاركة والبنية التنظيمية يشكل دافعاً لتقديم نسخة نوعية تواكب تطلعات جمهور الرياضة وملاك الهجن من داخل الدولة وخارجها.
وأضاف المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن: نسخة 2025 شهدت إضافة جديدة تعزز من قيمة التنافس، من خلال تخصيص دروع لأصحاب المركزين الثاني والثالث في شوطي سيف الإمارات للحول المفتوح، سواء لهجن أصحاب السمو الشيوخ أو لهجن أبناء القبائل، دعماً لقيم التميز وتقديراً لكل إنجاز.
بدوره، قال مطر علي بن هويدن، عضو اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، إن المهرجان يعد إحدى أبرز الفعاليات التراثية في المنطقة، إذ أصبح وجهة سنوية لعشاق الأصالة، وميداناً تتنافس فيه أقوى المطايا على الرموز، مضيفاً أن المشاركة في المهرجان تمثل بحد ذاتها إنجازاً وناموساً يفتخر به أصحاب الهجن.
وأكد عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء في النادي، أن الرعاة والداعمين يمثلون ركيزة أساسية في نجاح المهرجان، مشيداً بعمق الشراكات الاستراتيجية التي تعكس الثقة المتبادلة في رسالته، وحرص الجميع على دعم رياضة الهجن، موضحاً أن الفعاليات تشهد تنافساً على 44 رمزاً تمثل ذروة التحدي، بواقع 16 رمزاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و28 رمزاً لهجن أبناء القبائل، موزعة على الفئات العمرية المختلفة.

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