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الوصل يكسب البطائح في كأس سوبر شباب اليد

الوصل يكسب البطائح في كأس سوبر شباب اليد

2025-05-11 03:01:54
(MENAFN- Al-Bayan) دشن فريق شباب اليد بنادي الوصل مشواره ببطولة كأس السوبر، بفوز عريض على مضيفه فريق شباب نادي البطائح 31/ 15، حاصداً أول ثلاث نقاط بمسيرته بالبطولة، التي تشهد مشاركة الوصل والبطائح والشارقة حامل اللقب، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، خلال الفترة من 10 لغاية 13 مايو الجاري.
وتقام اليوم المباراة الثانية، والتي يستقبل خلالها الشارقة جاره البطائح، وتختتم المباريات غداً بمواجهة من العيار الثقيل، بين الشارقة وضيفه الوصل، لتحديد الترتيب النهائي للبطولة، والتي تمثل ختام موسم الشباب، وتمثل هذه البطولة الثالثة لهذه الفئة السنية، والتي اختتمت حتى الآن، عقب ختام بطولتي الدوري وكأس الإمارات، وتوج بلقب البطولتين فريق شباب الشارقة بصعوبة أمام منافسة العنيد الوصل الوصيف.
وتتنافس الفرق الثلاثة للفوز بلقب البطولة بنسختها الـ 25، وكانت البطولة قد انطلقت موسم 2002/ 2003، ولم تُقم موسم 2020/ 2021، ويحمل فريق الشارقة لقب آخر ثلاثة مواسم.

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