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دورات جديدة لأكاديمية IFBB بدبي في تدريبات بناء الأجسام

دورات جديدة لأكاديمية IFBB بدبي في تدريبات بناء الأجسام

2025-05-11 03:01:54
(MENAFN- Al-Bayan) اختتمت بنجاح كبير، اليوم، دورة علم الحركة في تدريبات بناء الأجسام للمتقدمين التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي، ومقرها دبي، على مدار يومين، والتي حاضر فيها المحاضر والحكم الدولي المهندس وليد عبدالكريم المدير العام للأكاديمية، بالتعاون مع ((جراند جولد جيم)) والكابتن إسلام أحمد، ومشاركة عدد كبير من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة.
من جانبه، أوضح المهندس وليد عبدالكريم، أن كافة الدورات التي تقدمها الأكاديمية، هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم، وتعليم كيفية تطبيقها بصورة تضمن تحقيق هذا الأمر، ويحرز كذلك تقدماً في المجال الرياضي، وأوضح مدير عام الأكاديمية، أن محاور دورة علم الحركة في تدريبات بناء الأجسام للمتقدمين، التي أقيمت خلال اليومين الماضيين، اشتملت على العديد من المحاور، حيث تناولت تحليل الحركة الميكانيكية لتدريبات المقاومة للمتقدمين، وتحليل الحركة الميكانيكية لتدريبات الأثقال، إلى جانب شرح تدريبات المتقدمين واشترط لها اجتياز دورة علم الحركة الأساسي، إضافة إلى تصميم برنامج تدريبي للمتقدمين، كما اشتمل فهرس علم الحركة على التوازن العضلي، التشريح العضلي، السلسة الحركية، العضلات المرتبطة بالحوض، مفضل الورك إلى جانب شرح تفصيلي للتمارين بالأثقال.
وتمنى المدير العام للأكاديمية، الاستفادة لكل المشاركين والمشاركات في الدورة، من أجل تطور اللعبة مستقبلاً.
بدوره، أشاد العقيد ((م)) عبدالكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية، وأحد مؤسسي اللعبة، بحجم الإقبال الذي شهدته دورة علم الحركة في تدريبات بناء الأجسام بشكل خاص، مثمناً حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط، على المشاركة في دورات الأكاديمية، والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.

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