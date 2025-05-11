ليفربول يفرط في تقدمه ويكتفي بالتعادل مع أرسنال في الدوري الإنجليزي

MENAFN - Al-Bayan) فرط ليفربول في فوز كان في متناوله، واكتفى بالتعادل الإيجابي 2 / 2 مع ضيفه أرسنال، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ36 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب (آنفيلد)، بتقدم ليفربول بهدفين نظيفين حملا توقيع الهولندي كودي خاكبو والكولومبي لويس دياز في الدقيقتين 20 و21 على التوالي.

وفي الشوط الثاني، استغل لاعبو أرسنال تراجع أداء أصحاب الأرض، ليحرز الفريق اللندني هدفين بتوقيع البرازيلي جابرييل مارتينيلي، والإسباني ميكيل مورينو في الدقيقتين 47 و70 على الترتيب.

بتلك النتيجة بقي ليفربول، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، وبالتحديد منذ حسم تتويجه باللقب هذا الموسم للمرة الـ20 في تاريخه، متربعا على القمة برصيد 83 نقطة.

في المقابل، ارتفع رصيد أرسنال إلى 68 نقطة في المركز الثاني، لكنه لم يحسم حتى الآن تواجده في المراكز الخمسة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، في ظل ابتعاده بفارق 5 نقاط فقط أمام أستون فيلا، صاحب المركز الخامس، مع تبقي مرحلتين على نهاية المسابقة.