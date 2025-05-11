ليفربول يفرط في تقدمه ويكتفي بالتعادل مع أرسنال في الدوري الإنجليزي

ليفربول يفرط في تقدمه ويكتفي بالتعادل مع أرسنال في الدوري الإنجليزي
وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب (آنفيلد)، بتقدم ليفربول بهدفين نظيفين حملا توقيع الهولندي كودي خاكبو والكولومبي لويس دياز في الدقيقتين 20 و21 على التوالي.
وفي الشوط الثاني، استغل لاعبو أرسنال تراجع أداء أصحاب الأرض، ليحرز الفريق اللندني هدفين بتوقيع البرازيلي جابرييل مارتينيلي، والإسباني ميكيل مورينو في الدقيقتين 47 و70 على الترتيب.
بتلك النتيجة بقي ليفربول، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، وبالتحديد منذ حسم تتويجه باللقب هذا الموسم للمرة الـ20 في تاريخه، متربعا على القمة برصيد 83 نقطة.
في المقابل، ارتفع رصيد أرسنال إلى 68 نقطة في المركز الثاني، لكنه لم يحسم حتى الآن تواجده في المراكز الخمسة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، في ظل ابتعاده بفارق 5 نقاط فقط أمام أستون فيلا، صاحب المركز الخامس، مع تبقي مرحلتين على نهاية المسابقة.
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