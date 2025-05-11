محمد بن راشد يشهد جانباً من ربع نهائي دوري الرابطة الأدرياتيكي لكرة السلة بدبي

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
محمد بن راشد يشهد جانباً من ربع نهائي دوري الرابطة الأدرياتيكي لكرة السلة بدبي
(MENAFN- Al-Bayan) شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، جانباً من مباراة ربع النهائي لدوري الرابطة الأدرياتيكي بين فريق دبي لكرة السلة وفريق سيديڤيتا اولمبيا السلوفيني التي أقيمت في صالة كوكاكولا أرينا في دبي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين