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محمد بن راشد يشهد جانباً من ربع نهائي دوري الرابطة الأدرياتيكي لكرة السلة بدبي

محمد بن راشد يشهد جانباً من ربع نهائي دوري الرابطة الأدرياتيكي لكرة السلة بدبي

2025-05-11 03:01:53
(MENAFN- Al-Bayan) شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، جانباً من مباراة ربع النهائي لدوري الرابطة الأدرياتيكي بين فريق دبي لكرة السلة وفريق سيديڤيتا اولمبيا السلوفيني التي أقيمت في صالة كوكاكولا أرينا في دبي.

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