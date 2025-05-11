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5 مشاهد في كلاسيكو الريمونتادا

5 مشاهد في كلاسيكو الريمونتادا

2025-05-11 03:01:53
(MENAFN- Al-Bayan) عزّز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما حقق فوزاً مثيراً على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 4-3، في مواجهة حملت طابع "الريمونتادا" على ملعب "كامب نو".

7 نقاط قبل 3 جولات

وبهذا الانتصار، وسّع الفريق الكتالوني الفارق إلى 7 نقاط قبل 3 جولات فقط من نهاية الموسم، ليقترب خطوة كبيرة من التتويج بلقبه الـ28 في الليغا.

الفوز الرابع توالياً

ويُعد هذا الفوز هو الرابع توالياً لبرشلونة على ريال مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم، والثاني خلال أقل من شهر، في تأكيد لتفوق "البلاوغرانا" على "الميرينغي" الذي لطالما ارتبط اسمه بعودة "الريمونتادا" في مباريات الدوري.

انتصار وحيد

وبات برشلونة بحاجة لانتصار وحيد فقط لحسم لقب الدوري الإسباني، وقد يتوّج به حتى دون أن يخوض مباراته المقبلة، وذلك في حال تعثّر ريال مدريد أمام مايوركا يوم الأربعاء المقبل.

كيليان مبابي

في المقابل، واصل الفرنسي كيليان مبابي تألقه مع ريال مدريد رغم الموسم الصفري للفريق، حيث سجّل "هاتريك" في الكلاسيكو ليعتلي صدارة هدافي الليغا برصيد 27 هدفاً، متفوقاً بهدفين على مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي.

أكثر لاعب يسجل أهدافاً

وبهذا الرقم، أصبح مبابي أكثر لاعب يسجل أهدافاً في موسمه الأول مع ريال مدريد (39 هدفاً)، متجاوزاً الرقم السابق للمهاجم التشيلي إيفان زامورانو (37 هدفاً).

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