  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
خالد الصديق .. صاحب أول فيلم سينمائي كويتي وخليجي

خالد الصديق .. صاحب أول فيلم سينمائي كويتي وخليجي

2025-05-11 03:01:52
(MENAFN- Al-Bayan) لسنوات طويلة ظلت دول الخليج العربي بعيدة عن خوض مجال إنتاج وإخراج أفلام روائية طويلة، لأسباب وعوامل عديدة، لا مجال لتفصيلها. فحتى مطلع السبعينات الميلادية لم يكن هناك سوى القليل جداً من الأفلام السينمائية المصنوعة بأيدٍ خليجية، بل حتى هذا القليل، المقتصر على أفلام وثائقية أو توعوية، لم يجد طريقه إلى العرض على الجمهور الأوسع، وتم الاكتفاء بعرضه على نظاق ضيق من خلال نوادي السينما أو الأندية الرياضية أو الجمعيات الاجتماعية والثقافية. غير أنه منذ العقد الأول من الألفية الجديدة شهدت المنطقة حراكاً سينمائياً متسارعاً شمل الإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان، وأخيراً المملكة العربية السعودية منذ عام 2017.
هذا يجرنا إلى سؤال حول أول من جازف وغامر لجهة اقتحام ميدان الإخراج السينمائي في الخليج، فسطر اسمه بأحرف من نور كعراب للسينما الخليجية، وكصانع لأول فيلم روائي خليجي طويل من حيث التأليف والإنتاج والإخراج والتمثيل والتصوير؟ الريادة والأسبقية، مسجلة، بطبيعة الحال، باسم المنتج والمخرج والسيناريست الكويتي ((خالد الصديق))، صاحب التجربة الفريدة والطويلة في مجال السينما. هذا المجال الذي لم يكن محل اهتمام جدي من لدن مواطنيه ومجايليه، قبل أن يسطع نجمه في عام 1972.
فحتى ذلك التاريخ كان الصديق معروفاً فقط داخل الكويت، وكان اسمه يتردد كمجرد كادر من الكوادر الفنية العاملة بجهاز التلفزيون الكويتي، لكن سرعان ما بلغت شهرته الآفاق، بعد أن قدم في تلك السنة تحفته الفنية الخالدة الأولى، مجسدة في فيلم ((بس يا بحر))، من إنتاجه وإخراجه، وتأليف الكاتب الإماراتي الراحل عبدالرحمن الصالح (توفي في مارس 2025)، وبطولة سعد الفرج ومحمد المنصور وحياة الفهد وأمل باقر. ويمكن القول أن ما جذب اهتمام الداخل والخارج لهذا العمل هو طبيعته كفيلم ملحمي يسرد تاريخ أهل الخليج في ممارسة الغوص واستخراج اللؤلؤ في حقبة ما قبل اكتشاف النفط، ويصور قسوة حياتهم وصعوبة أحوالهم المعيشية وظروفهم الاجتماعية الخانقة وطموحاتهم البسيطة آنذاك (خلافاً لصورتهم النمطية المتداولة في الخارج)، ثم الجهد الكبير المبذول في إخراجه.
في عام 1973، إبان دراستي الجامعية في بيروت، أتيحت لي فرصة الالتقاء شخصياً، لمرة يتيمة، بخالد الصديق، بل وتناولت طعام الغداء (محمّر صافي) معه على الأرض داخل شقتنا الطلابية بدعوة من أحد زملائنا القطريين، فوجدته شخصية متواضعة في سلوكها، متحمسة لمهنتها، فخورة بنجاحاتها، مليئة بالحيوية والنشاط، مفعمة بالآمال والطموحات، ذكية ولماحة في حديثها. وللأسف لم يتكرر اللقاء مرة أخرى.
ولد ((خالد محمد صدّيق البستكي)) في عام 1945 بمنطقة شرق من العاصمة الكويت، إبناً لوالده الذي كان كثير التردد على الهند من أجل تجارته كحال معظم أقرانه من تجار الكويت في الماضي. ولهذا، فبمجرد أن أنهى صاحبنا دراسته الابتدائية بالمدرسة الشرقية للبنين، أخذه والده معه إلى بومباي، عاصمة بوليوود ومعقل المهووسين بأفلام المغامرات والفانتازيا والحب والدموع والغناء والرقص، حيث ازداد الفتى المشاغب خالد الصديق شغفاً وتعمقاً بالفن السابع. وفي بومباي، التي أمضى بها عشر سنوات من عمره، ألحقه والده بواحدة من أفضل المدارس الثانوية في الهند، وهي مدرسة ((سانت بيتر))، لتكملة تعليمه النظامي، فتعلم الإنجليزية والفرنسية ولغات أجنبية أخرى، وتفتحت مداركه على عوالم أوسع من عالمه الكويتي. وهناك أتيحت له أيضاً فرصة ارتياد معاهد السينما الهندية، فالتحق بأحدها، وتخصص في فنون الإخراج والتصوير الفوتوغرافي السينمائي، الأمر الذي مهد له الطريق لاحقاً لدخول دورات خاصة في هذه الفنون في الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، إلى أن نال في عام 1975 درجة الزمالة من جامعة سانت ماري بمدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية، تقديراً لإسهاماته المشهودة في مجال السينما.
تقول سيرته الذاتية المنشورة، أنه بعد تجربته الهندية عاد إلى الكويت في أوائل ستينات القرن العشرين، فلم يجد أمامه مجالاً للعمل سوى الالتحاق بتلفزيون الكويت كمخرج سينمائي في قسم الهندسة. ولحسن حظه، أسندت رئاسة قسم السينما بتلفزيون الكويت آنذاك إلى عبدالوهاب سلطان الذي كان مثله شغوفاً بفنون السينما. فاختاره الأخير لمرافقته في عام 1964 إلى مهرجان مونت كارلو لتمثيل الكويت. في تلك الرحلة توثقت علاقته بمديره وقررا أن يتعاونا، بعد عودتهما إلى الكويت، في تأسيس نواة لسينما كويتية من خلال تقديم مجموعة من الأفلام السينمائية الوثائقية كمرحلة أولى.
وبالفعل شهدت الكويت في الفترة من 1964 إلى 1969 ظهور الأفلام التالية من إنتاج وإخراج وتنفيذ الصديق: ((المطرود)) (فيلم درامي قصير من تأليف عبدالأمير التركي وبطولة عبدالحسين عبدالرضا، تم تصوير جزء منه سينمائياً والآخر عن طريق الفيديو ثم جمع بينهما على الهواء)، ((الصقر)) (فيلم تسجيلي عن الصيد بالصقور، نال جوائز تشجيعية، ومثّل الكويت عام 1966 في مهرجان الأفلام التشيكية، وحصل على ميداليات ذهبية وبرونزية في عام 1969 من مهرجان قرطاج السينمائي في تونس)، ((الحفرة)) (فيلم درامي قصير مقتبس من أفلام هيتشكوك)، ((الرحلة الأخيرة)) (فيلم تسجيلي قصير)، ((الأمن الداخلي)) (فيلم تسجيلي قصير)، ((وجوه الليل)) (فيلم درامي قصير، حاز جائزة مهرجان طشقند الدولي)، و((مسرح الأمل)) (فيلم وثائقي قصير عن الصم والبكم).
يتذكر الصديق بداياته فيتحدث في حواراته التلفزيونية والصحفية عن الصعوبات التي واجهته في بيئة لم تكن فيها تجارب سينمائية سابقة، ولم يكن بها الإمكانيات والتقنيات الضرورية لصناعة فيلم سينمائي، ما اضطره للعمل فترة من الزمن في إخراج نشرات الأخبار التلفزيونية، وبرامج التلفزيون الأسبوعية، والأغاني الكويتية المصورة، قبل أن يصور ويخرج في عام 1964 أول دراما تلفزيونية مدتها 20 دقيقة بعنوان ((صور شعرية)) عن قصة ((عليا وعصام))، وهي دراما استغرق تصويرها نصف يوم، وتم تحميضها بمعمل تحميض الأفلام في وزارة التربية والتعليم لافتقار التلفزيون آنذاك لمعامل تحميض خاصة به، بحسب الصدّيق. كما أخرج في هذه الفترة مسلسلاً بعنوان ((محكمة الفريج))، وتمثيلية ((آخر زمن)) التي أثارت ضجة لاعتمادها على فكرة تبادل المرأة والرجل لأدوارهما في الحياة، علاوة على تصوير وإخراج أول فيديو كليب كويتي وكان لأغنية ((مرحبا عيد بلادي مرحبا)) التي غنتها فيروز على مسرح الأندلس عام 1966 بمناسبة عيد استقلال الكويت. وأضاف الصديق ما مفاده أن المخرج المصري يوسف شاهين جاء في عام 1968 إلى الكويت مرافقاً لعبدالحليم حافظ، فأعجب بفيلمه ((الصقر))، ورشحه دون غيره لإخراج الأغاني التي سجلها العندليب لمصلحة تلفزيون الكويت مثل ((يا هلي)) و((ضي القناديل))، و((عيني ضناها السهر)).
أما عن أيقونته الخالدة، فيلم ((بس يا بحر))، فقد كان حلماً يداعب خياله لفترة طويلة، خصوصاً أنه لمس من خلال حواراته مع أرباب السينما العرب والأجانب جهلهم بماضي الخليج، وما كان أهله يكابدونه من معاناة قبل اكتشاف النفط، فجاء الفيلم ليصحح مفاهيم خاطئة شائعة، وليعكس أفراح الناس وأحزانهم، ونضالهم وعرقهم من أجل البقاء ولقمة العيش، وليقول للمشاهد ((لم يخلق الإنسان ليُهزم))، وهي العبارة التي تصدرت الفيلم.
يخبرنا الصدّيق الكثير عن ظروف وخلفيات ((بس يا بحر)) فيقول أنه اضطر إلى إشراك دول مجاورة في إنتاج الفيلم كي يجنب نفسه الخسارة، وأن قصة الفيلم كتبها عبدالرحمن الصالح خصيصاً للإذاعة تحت عنوان ((الدانة))، وأن تنفيذها سينمائياً تطلب جهوداً ضخمة وأوقاتاً طويلة، خصوصاً لجهة التصوير لأول مرة تحت الماء، ناهيك عن ارتباط معظم نجوم العمل بوظائف حكومية وخاصة، فكان التصوير يتوقف إلى حين تفرغهم من أعمالهم، وأن تصوير العمل بدأ في 7 يوليو 1969 وانتهى في 19 سبتمبر 1970 بتكلفة إجمالية بلغت 125 ألف دينار كويتي، وأنه عرض داخل الكويت لأول مرة في 27 مارس 1971 تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر (وزير الخارجية آنذاك)، وبحضور رئيس وأعضاء مجلس الأمة ورجالات الدولة وحشد من الشخصيات والمهتمين بالثقافة والفن، ورُشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والأربعين، فكان أول فيلم كويتي يترشح لهذه الجائزة. أما عربياً، فقد عرض لأول مرة في عام 1972 خلال مهرجان السينما العربية الأول المنعقد في تلك السنة بدمشق تحت شعار ((السينما البديلة))، فكان بحق مفاجأة للجميع، لا سيما أنه جاء من الكويت، البلد الذي لم يعرف إنتاج الأفلام.
والمعروف أن ((بس يا بحر)) حصد تسع جوائز من مهرجات سينمائية عالمية وعربية في دمشق والبندقية وسوسة وتكساس. وبسب نجاح هذا العمل نجاحاً منقطع النظير، تشجع الصديق فقدم عمله السينمائي الروائي الثاني ممثلاً في فيلم ((عرس الزين)) عن رواية الأديب السوداني الطيب صالح، وهي رواية قرأها الصديق في 1973 وأعجب بها، فقرر تحويلها إلى فيلم يتم تصويره في السودان من إنتاجه وإخراجه، بعد أن كتب السيناريو بنفسه. تمّ عرض ((عرس الزين)) لأول مرة بسينما السالمية سنة 1977، بحضور ولي العهد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وكبار المسؤولين. وحينما تمّ عرضه للجماهير في العام التالي حظي باهتمام محلي وعربي وعالمي كبير، وامتدحه نجوم ونقاد عالميون، ونال العديد من الجوائز في مهرجانات دمشق وطهران والبندقية وأوهايو وشيكاغو وقرطاج وأسبانيا وكان وبالي وسان أنطونيو وباريس، ومثل الكويت في عام 1979 في مهرجان جوائز الأوسكار الذي تقدمه الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم السينما.
العمل السينمائي الكبير التالي للصديق كان فيلم ((شاهين)) عن رواية للأديب الإيطالي بو كاشيو، وهو فيلم من إنتاج كويتي ــ هندي ــ إيطالي مشترك، وناطق باللغات الثلاث، وشارك في بطولته الممثلة الهندية كيران جونيجان والممثل الإيطالي كارلو كارتير والفنان الكويتي إبراهيم الحربي والفنان المصري مجدي وهبة، وصورت مشاهده في الهند عام 1984، وأخرجه وأنتجه وشارك في تمويله الصديق. لكن ما حدث هو أن الصديق كان يعمل في عام 1990 على مونتاج الفيلم، فتوقف عن العمل وقرر ألا يعرض الفيلم أبداً، بعد أن اكتشف قيام القوات العراقية الغازية بتخريب بعض اللقطات والمشاهد.
في فجر يوم 14 أكتوبر 2021، انتقل الصدّيق إلى جوار ربه عن عمر ناهز 76 عاماً، كانت حافلة بالإبداع والابتكار والجرأة والمخاطرة المادية والفنية من أجل ووضع اسم الكويت والخليج على خريطة السينما العالمية، وهو ما استحق عليه التكريم من وطنه بمنحه جائزة الدولة التقديرية سنة 2010. وبمجرد انتشار خبر رحيله نعاه رفاق رحلته الفنية والعديد من معارفه حول العالم، يتقدمهم المسؤولون في وزارة الإعلام الكويتية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومحررو الصفحات الفنية والنقاد ورموز الفن السابع في الخليج.
ونختتم بما قالته الباحثة الفنية علياء يونس من أن الصدّيق كان حريصاً على ((الاستقلال المالي والرغبة في حماية أعماله من الرقابة والتوزيع غير القانوني. كان ذلك من الأمور الجوهرية في شخصيته. كما أن الأمور المادية قيدت قدراته الإنتاجية، وكان يشعر أنه غالباً ما يتم استبعاد المخرجين من المعادلة عندما يتعلق الأمر بأرباح التوزيع. لا تزال أفلام الصديق موجودة كجزء من ممتلكاته، ولم يتم عرض فيلم (بس يا بحر) للجمهور منذ وفاته عام 2021))، مضيفة أن أرملته تستحوذ على أعماله، وبالتالي تظل حقوق التوزيع والعرض وإعادة الترميم أمراً معلقاً.

MENAFN11052025000110011019ID1109534631

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث