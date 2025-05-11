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ترامب: بوتين مازال منشغلاً في الاحتفال بالانتصار في الحرب العالمية الثانية

ترامب: بوتين مازال منشغلاً في الاحتفال بالانتصار في الحرب العالمية الثانية

2025-05-11 03:01:52
(MENAFN- Al-Bayan) حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاحد أوكرانيا وروسيا على أن تلتقيا للتفاوض من دون انتظار وقف لاطلاق النار، بعدما اقترحت موسكو إجراء مفاوضات مباشرة في حين طالبت كييف بهدنة.

وقال الرئيس الاميركي إن "الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين لا يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار مع اوكرانيا، بل اجتماعا الخميس في تركيا للتفاوض حول نهاية محتملة لحمام الدم. على أوكرانيا أن توافق (على ذلك) فورا. هذا سيتيح لهما على الأقل تحديد ما إذا كان (التوصل الى) اتفاق ممكنا، واذا لم يكن كذلك، فإن القادة الاوروبيين والولايات المتحدة (...) يمكن أن يتحركوا في ضوء ذلك".

واضاف "بدأت أشك في أن تتوصل أوكرانيا الى اتفاق مع بوتين، المنشغل جدا في الاحتفال بالنصر في الحرب العالمية الثانية".

من جهته، حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد روسيا على القبول بهدنة لمدة 30 يوما اقترحها حلفاء كييف، مضيفا "سأكون بانتظار بوتين" في تركيا الخميس.

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