أمير الكويت يستقبل منصور بن محمد ويؤكد عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين

MENAFN - Al-Bayan) استقبل صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اليوم، في قصر بيان بالعاصمة الكويت ، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه للكويت لحضور الاجتماع الـ 37 لرؤساء اللجان الأولمبية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ورحّب صاحب السموّ أمير دولة الكويت بسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق له، معرباً عن تقديره لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً وأكد عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

فيما أعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بالزيارة وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.

ونقل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياتهما لسموّه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الكويت الشقيقة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء إلى جانب سموه، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، وسعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت، وسعادة فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية.