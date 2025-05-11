أمير الكويت يستقبل منصور بن محمد ويؤكد عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين

أمير الكويت يستقبل منصور بن محمد ويؤكد عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين
ورحّب صاحب السموّ أمير دولة الكويت بسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق له، معرباً عن تقديره لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً وأكد عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
فيما أعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بالزيارة وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.
ونقل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياتهما لسموّه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الكويت الشقيقة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار.
حضر اللقاء إلى جانب سموه، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، وسعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت، وسعادة فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية.
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