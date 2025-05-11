مؤتمر العناية الحرجة بدبي يوصي بأهمية الارتقاء بالكفاءات المهنية للكوادر الطبية

MENAFN - Al-Bayan) اختتمت في دبي اليوم فعاليات مؤتمر الإمارات الحادي والعشرون للعناية الحرجة، والقمة العالمية الثانية للاتحاد العالمي لجمعيات العناية المركزة ، الذي نظمته "انفو بلاس ايفنتتس" على مدى ثلاثة أيام في فندق "انتركونتننتال فستيفال سيتي" بحضور اكثر من 2000 من الكوادر الطبية والتمريضية .

وأوصت نقاشات المؤتمر وجلساته العلمية المتعددة، على ضرورة الارتقاء المستمر بمستوى الكفاءة المهنية للكوادر العاملة في أقسام العناية الحرجة، وتعزيز جاهزيتهم، وذلك من خلال استعراض ومناقشة أحدث التجارب والممارسات الطبية العالمية في التعامل مع الحالات الحرجة والإصابات.

وقال البروفيسور الدكتور حسين آل رحمة رئيس المؤتمر في تصريحات لوكالة أنباء الامارات " وام "، ان المؤتمر خلص إلى مجموعة من التوصيات المحورية بعد نقاشات مثمرة وتبادل ثري للأفكار، لافتا إلى أن المشاركين شددوا على ضرورة تبني نهج التدريب المستمر وتطوير برامج تدريبية دورية متخصصة لممارسي الرعاية الصحية في طب العناية الحرجة ، بما يضمن مواكبتهم لآخر المستجدات العلمية وصقل كفاءتهم المهنية بشكل دائم.

وأضاف أن التوصيات أكدت على أهمية الاستدامة لضمان تقديم خدمات طبية تتميز بالجودة العالية وسرعة الاستجابة، وأهمية الانتظام في عقد ورش عمل ومؤتمرات سنوية متخصصة لمواكبة الابتكارات الحديثة وتعميق تبادل الخبرات والمعرفة بين المختصين، فضلاً عن تعزيز آليات التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المحلية والاقليمية والجهات الصحية العالمية لتسهيل تبادل المعلومات وتحقيق الاستجابة المثلى للحالات الطارئة في العناية الحرجة.

وشهد المؤتمر، الذي يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا والثالث عالميا وحضره 275 متحدثا منهم 130 متحدثا عالميا إضافة الى 80 متحدثا من داخل الدولة ، مناقشة 381 محاضرة وورقة عمل في 77 جلسة علمية إضافة الى 4 ورش عمل علمية و4 دورات تدريبية و131 بحثا علميا لأطباء ولأطباء مقيمين و6 ندوات للقطاع الصناعي.

وعبر المشاركون في الحدث عن رضاهم بمستوى النقاشات العلمية المثمرة والتبادل المعرفي البنّاء ، مؤكدين على الأهمية القصوى لمواصلة الجهود المشتركة والتطوير المستمر في هذا التخصص الطبي الحيوي لمواجهة التحديات المتزايدة وضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى .

وناقش المؤتمرون كافة المواضيع المتعلقة بالعناية الحرجة، بما فيها التسمم الدموي، والعدوى، والسوائل في وحدة العناية المركزة، وأمراض الكلى وإصابة الكلى الحادة، والتهوية الاصطناعية، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، والتخدير وإدارة الألم، القلبية، والتغذية، وكبار السن، والإنعاش القلبي الرئوي ومراقبة العدوى .