خالد بن محمد بن زايد يصل إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا في زيارة رسمية

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خالد بن محمد بن زايد يصل إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا في زيارة رسمية
(MENAFN- Al-Bayan) وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا في زيارة رسمية، وذلك تلبيةً لدعوة كريمة من فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان.
وكان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله مطار أستانا الدولي معالي أولجاس بيكتينوف، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، وعدد من كبار المسؤولين في البلاد.
ويرافق سموّه خلال زيارته إلى جمهورية كازاخستان وفد رسمي رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.
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