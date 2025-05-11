خالد بن محمد بن زايد يصل إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا في زيارة رسمية

MENAFN - Al-Bayan) وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا في زيارة رسمية، وذلك تلبيةً لدعوة كريمة من فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان.

وكان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله مطار أستانا الدولي معالي أولجاس بيكتينوف، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، وعدد من كبار المسؤولين في البلاد.

ويرافق سموّه خلال زيارته إلى جمهورية كازاخستان وفد رسمي رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.