العاصمة التركية تستضيف معرض أم الإمارات يونيو المقبل

العاصمة التركية تستضيف معرض أم الإمارات يونيو المقبل
ويأتي الإعلان عن تنظيم المعرض بمناسبة الزيارة الرسمية التي قامت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إلى الجمهورية التركية، والتي تمثل إضافة نوعية للعلاقات الثنائية، لاسيما في مجالات تمكين المرأة، ورعاية الطفولة، والمبادرات المجتمعية والإنسانية.
ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على مسيرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك“أم الإمارات”، التي تعد نموذجاً رائداً في العطاء والإنجاز، حيث أسهمت بدور محوري في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية ودفع عجلة التنمية الاجتماعية.
ويلقي المعرض الضوء على جهود سموها في دعم التعليم وتمكين الشباب، وتعزيز التماسك الأسري، إلى جانب إسهاماتها البارزة في المجال الإنساني على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى تسليط الضوء على المرأة الإماراتية، وإبراز إنجازاتها في مختلف الميادين، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين الشعبين.
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