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العاصمة التركية تستضيف معرض أم الإمارات يونيو المقبل

العاصمة التركية تستضيف معرض أم الإمارات يونيو المقبل

2025-05-11 03:01:51
(MENAFN- Al-Bayan) تستعد العاصمة التركية أنقرة لاستضافة معرض "أم الإمارات" خلال شهر يونيو المقبل، في فعالية ثقافية واجتماعية؛ تجسد عمق العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا الصديقة، وتعكس الاهتمام المشترك بتعزيز الحوار الثقافي والتعاون بين البلدين.

ويأتي الإعلان عن تنظيم المعرض بمناسبة الزيارة الرسمية التي قامت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إلى الجمهورية التركية، والتي تمثل إضافة نوعية للعلاقات الثنائية، لاسيما في مجالات تمكين المرأة، ورعاية الطفولة، والمبادرات المجتمعية والإنسانية.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على مسيرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك“أم الإمارات”، التي تعد نموذجاً رائداً في العطاء والإنجاز، حيث أسهمت بدور محوري في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية ودفع عجلة التنمية الاجتماعية.

ويلقي المعرض الضوء على جهود سموها في دعم التعليم وتمكين الشباب، وتعزيز التماسك الأسري، إلى جانب إسهاماتها البارزة في المجال الإنساني على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى تسليط الضوء على المرأة الإماراتية، وإبراز إنجازاتها في مختلف الميادين، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين الشعبين.

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