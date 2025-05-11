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محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع الرئيس السوري العلاقات الأخوية بين البلدين

محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع الرئيس السوري العلاقات الأخوية بين البلدين

2025-05-11 03:01:51
(MENAFN- Al-Bayan) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية..بحثا خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما المشترك لما فيه الخير لشعبيهما الشقيقين.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وأكد سموه خلال الاتصال حرص دولة الإمارات على دعم كل ما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية ومستقبل يسوده الأمن والازدهار.

من جانبه أعرب فخامة الرئيس أحمد الشرع عن شكره وتقديره لموقف دولة الإمارات الداعم للشعب السوري واستقرار سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها..مثمناً دور الإمارات في الدفع تجاه مسار أمن المنطقة واستقرارها خاصة في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجهها المنطقة.

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