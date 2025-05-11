كارثة جوية ينجو منها مطار أمريكي للمرة الثانية خلال أسبوعين

MENAFN - Al-Bayan) كادت كارثة جوية أن تقع في مطار نيوارك الدولي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، بعد انقطاع مفاجئ للرادار أدى إلى فقدان مراقبة الحركة الجوية مؤقتًا، تاركًا الطائرات في الأجواء دون توجيه، ومراقبي الحركة الجوية في الظلام.

وقع الحادث في الساعة 3:55 صباحًا يوم الجمعة، حيث تسبب انقطاع الاتصالات بمحطة مراقبة الرادار في فيلادلفيا (TRACON) بانطفاء شاشات الرادار لمدة 90 ثانية. لحسن الحظ، كانت الحركة الجوية خفيفة في تلك الساعة، مما جنّب المطار كارثة وشيكة.

وتدير محطة ((TRACON))، الواقعة على بُعد 90 ميلاً من مطار فيلادلفيا الدولي، عمليات الطيران لمطار نيوارك وعدة مطارات محلية أخرى. وتزامن الحادث مع موجة من الإلغاءات والتأخيرات، حيث أشار موقع ((Flightaware)) إلى تسجيل 125 إلغاءً و292 تأخيرًا حتى ظهر الجمعة.

هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال أسبوعين، بعد انقطاع مماثل حدث في 28 أبريل، أدى إلى تعتيم شاشات برج المراقبة لنحو دقيقة ونصف، ما أثار مخاوف جدية بشأن موثوقية البنية التحتية التكنولوجية في أحد أكثر المطارات ازدحامًا في البلاد.

وفي تطور لافت، استقال أكثر من 20% من مراقبي الحركة الجوية في ((نيوارك)) بعد الحادث الأول، مستخدمين ما يعرف بـ((إجازات من الصدمة)) التي يضمنها لهم قانون تعويض الموظفين الفيدراليين. وتسبب هذا النقص الحاد في تفاقم أزمة الرحلات الجوية، وفقا لـ((ديلي ميل)).

الرئيس التنفيذي لشركة ((يونايتد إيرلاينز)) سكوت كيربي اتهم إدارة الطيران الفيدرالية بالتقاعس، مشيرًا إلى أن غياب الموظفين أدى إلى مزيد من الاضطرابات في حركة الطيران. وقال: ((كان من المعروف أن المنشأة تعاني من نقص مزمن في الموظفين، والآن الوضع خرج عن السيطرة)).

عضو الكونغرس عن ولاية نيوجيرسي جوش غوثيمر أكد خلال مؤتمر صحفي أن منطقة نيويورك-نيوجيرسي تعاني نقصًا حادًا في مراقبي الحركة الجوية، حيث يوجد فقط 22 مراقبًا بدلاً من العدد المطلوب والذي يتراوح بين 60 و70.

وفي محاولة لاستعادة الثقة، أعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي عن خطة شاملة لإصلاح نظام مراقبة الحركة الجوية، مشيرًا إلى أن هناك ((ثغرات بدأنا نرصدها))، وأن الحكومة تعمل بسرعة لإصلاح الوضع قبل وقوع مأساة فعلية.

قال دافي: ((نحن نتحرك لإنقاذ الأرواح، وسنُعيد بناء نظام جديد يضمن سلامة الملاحة الجوية للأمة بأكملها)).