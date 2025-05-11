"دون كيشوت" ملك التخفيضات في اليابان يستقطب السكان والسياح

MENAFN - Al-Bayan) كارولين غاردان وأتيش باتل في الممرات الضيقة لأحد المتاجر الكبرى في طوكيو، يتزاحم مئات السائحين لملء سلالهم بالوجبات الخفيفة والأدوات الإلكترونية وغيرها من الهدايا التذكارية على أنواعها، قبل أن يصطفوا في طوابير أمام صناديق الدفع في ((دون كيشوت))، ((ملك التخفيضات)) في اليابان.

تغصّ رفوف متجر ((دون كيشوت)) المعروف أيضاً بـ((دونكي)) بمنتجات متنوعة وخارجة عن المألوف في آن، من رقائق بطاطا إلى مستحضرات تجميل وأزياء غريبة وأجهزة منزلية.

وقد حطّمت سلسلة المتاجر ذات الأسعار المخفّضة والتي أسسها تاكاو ياسودا في ثمانينيات القرن العشرين، قواعد تجارة التجزئة اليابانية مع ساعات عمل تستمر حتى وقت متأخر من الليل وأجواء فوضوية.

في حديث عبر وكالة فرانس برس، قال موتوكي هارا، مدير خدمة الزبائن في ((دون كيشوت)) إن ياسودا الذي كان متأثراً بالشخصية المثالية لدون كيشوت في كتاب الروائي الإسباني سيرفانتس، حدد هدفاً لنفسه بـ((التفوّق على متاجر السوبرماركت الكبرى في تلك الحقبة من خلال أفكار جديدة وأساليب مبتكرة)).

وتابع وهو يقف أمام كومة من البسكويت بنكهة الشوكولا إنّ تجربة التسوّق مصممة لتكون بمثابة ((بحث حقيقي عن الكنز))، مضيفاً ((تنتهي عملية التسوق بشراء منتجات مختلفة عمّا كان الزبون يخطط لشرائه)).

((التسوّق الممتع))

تجذب تجربة ((التسوّق الممتع)) هذه أعداد كبيرة من الأجانب، الذين يستفيدون من تراجع الين والأسعار المنخفضة للماركات.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قال الأمريكي غاريت براين (27 سنة) وهو يحمل كيساً مليئاً بالهدايا التذكارية ((اشتريت سلعاً كثيرة بسبعين دولاراً فقط)).

وقال البرازيلي برونو بوسي ((إنه نوع المتاجر التي يمكنك شراء أي شيء تريده منها. ولكن عليك أن تتساءل في الوقت نفسه ما إذا كنت بحاجة بالفعل إلى السلعة)).

في آخر طبقة من المتجر، يمتد طابور طويل أمام نقاط الدفع. وتعتزم سلسلة ((دون كيشوت)) افتتاح متجرين جديدين العام المقبل، مخصصين للأجانب، مع مجموعة من المنتجات المعفاة من الضرائب.

وقال مؤسس شركة ((جابان آي كيو)) الاستشارية بول كرافت لوكالة فرانس برس إن ((السائحين يحبون التسوّق وشراء الهدايا التذكارية))، والأهم من ذلك ((يحبون شراء كل شيء دفعة واحدة حتى يتمكنوا من الاستمتاع ببقية رحلتهم وبالهم مرتاح)).

وبالإضافة إلى الزبائن من شرق آسيا، ((ارتفعت منذ جائحة كوفيد، أعداد العملاء من أوروبا والولايات المتحدة بشكل كبير أيضاً))، بحسب هاتا.

وهو أشار إلى أن هذا التدفق العالمي أسهم في زيادة إجمالي الإيرادات الذي أصبح حالياً ((أعلى بنحو 1,7 مرة مما كان عليه قبل الجائحة)).

و((دون كيشوت)) هي الماركة الرئيسية لمجموعة ((بان باسيفيك انترناشونال هولدينغز)) (PPIH) اليابانية التي بلغ حجم مبيعات متاجر ((الأسعار المخفّضة)) التابعة لها 9 مليارات دولار (1318,6 مليار ين) للسنة المالية 2024، مما شكل زيادة بنحو 12% على أساس سنوي.

وبلغت مبيعات السلع المعفاة من الضرائب 812 مليون دولار (117,3 مليار ين)، بفضل السياح من كوريا الجنوبية (28,3%) والصين (18,5%) ودول جنوب شرق آسيا (18,3%).

قدرة على التكيّف

تسعى ((دون كيشوت)) أيضاً إلى زيادة معدّل زبائنها المحليين والاحتفاظ بهم، في ظل تسارع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في اليابان (باستثناء المنتجات الطازجة) في مارس بنسبة 3,2% على أساس سنوي.

وقال بول كرافت ((إن ما يجذب (اليابانيين) هو توفّر المنتجات والوعد بالحصول على صفقة جيدة، وهي مسألة مهمة جداً في المرحلة الراهنة)).

وقد دفع التضخم بعض المستهلكين إلى اختيار هذه السلسلة لمنتجات مثل مستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية.

وقالت كوروكي، وهي من سكان طوكيو وتتسوّق من ((دون كيشوت)) مرة إلى مرتين في الأسبوع، لوكالة فرانس برس ((إنّه أرخص من أي متجر آخر، ويضم أيضاً منتجات لماركات)).

يشتري شوجي راكو (20 عاماً) من ((دون كيشوت)) ((الشامبو، والإلكترونيات، وأي سلعة لا يمكن العثور عليها في أي متجر آخر)).

وفي السنة المالية 2024، افتتحت المجموعة 24 متجراً ((دون كيشوت)) ومتاجر مماثلة ولديها 501 فرع في اليابان.

لكنّ آثار الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقي بظلالها على استراتيجية التوسع التي تنتهجها الشركة والتي تعوّل على 110 متاجر على المستوى العالمي، تحت كيانات أخرى، بما في ذلك 64 متجراً في أمريكا الشمالية.

وقال كرافت ((أعتقد أن (الرسوم الجمركية) قد تؤثر بالتأكيد على (الشركة) بسبب استيراد منتجات من اليابان)).

وأضاف ((لكن هناك أمراً واحداً مؤكداً: لن أراهن مطلقاً ضد دون كيشوت. لا أحد في القطاع الياباني يتكيّف بهذه السرعة مثلها، لأنّها تمنح متاجرها قدراً كبيراً من الاستقلالية)).

وفي ظل منافسة الشركات العمالقة في قطاع تجارة التجزئة مثل ((إيون)) في اليابان أو ((أمازون)) عبر الإنترنت، تتميز ((دون كيشوت)) بنموذج أعمالها الذي ((لا يقلّد)) تقريباً، بحسب كرافت.

وقال موتوكي هارا ((من ناحية كمية المنتجات، لا يمكننا التنافس مع أمازون أو راكوتن، لكنّ مفهومنا يعتمد على القدرة على تقديم منتجات غير متوقعة يكتشفها الزبائن ويقدّرونها))، مضيفاً ((هذه هي قوّتنا)).