جلسة حوارية تؤكد أهمية التكنولوجيا بإعادة تشكيل الصناعة

MENAFN - Al-Bayan) نظم مجلس شباب رأس الخيمة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، جلسة حوارية بعنوان ((رواد الصناعة ومستقبل التكنولوجيا))، في إطار دعم وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، واستعراض قصص النجاح الملهمة في القطاع الصناعي بالدولة، وشكلت الجلسة منصة حيوية للتفاعل وتبادل الخبرات، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة التي ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة صناعية رائدة إقليمياً وعالمياً.

وأدار الجلسة هزاع الشحي، عضو مجلس رأس الخيمة للشباب، حيث ناقشت الجلسة مجموعة من المحاور الحيوية، أبرزها التحديات التي تواجه الشباب في الدخول إلى القطاع الصناعي، وأهمية التكنولوجيا المتقدمة في إعادة تشكيل ملامح الصناعة، وذلك بحضور نخبة من مسؤولي القطاع الصناعي ورواد الأعمال، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين.

وأكد يوسف النعيمي، عضو مجلس شباب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أهمية العقول المفكرة والأيدي المنتجة والإرادة الخلاقة في بناء مستقبل صناعي مزدهر، مشيراً إلى أن هذه الجلسة تأتي تحت مظلة رؤية وطنية طموحة، تُجسدها مبادرة ((منتدى اصنع في الإمارات)).

وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية، أن الاستثمار في قدرات الشباب وتمكينهم من أدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة يمثل المفتاح الحقيقي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي لدولة الإمارات، ونحن نؤمن بأن مستقبل الصناعة الإماراتية يبدأ من شبابها، وتمكينهم يمثل تأمين اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

واستعرض عمر المهيري، المدير التنفيذي لمجموعة شركات المهيري والزعابي، مسيرة تأسيس المجموعة التي انطلقت كمشروع شبابي طموح يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة في مجال الأنظمة المنزلية الذكية، مع التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز الاستدامة، وتقليل الأثر البيئي، مشيراً إلى أن جائحة كورونا أثرت سلباً على استثمارات المجموعة وكبدتها خسائر وصلت إلى 7 ملايين درهم، حيث كانت لمؤسسات الدولة الداعمة للشباب كلمتها في عودة مسار النجاح مرة أخرى، بفضل دعم مؤسسة سعود لتنمية مشاريع الشباب ومؤسسة محمد بن راشد لدعم الشباب، ولذلك تم تنويع استثمارات المجموعة في العملات الرقمية والعقارات والتنمية البشرية إلى جانب المطاعم.

وشددت آمنة عمر آل علي، عضو مجلس شباب شركة ((إليك القابضة))، على أهمية انخراط الشباب في مجالات الصناعة، ولا سيما في قطاع الإنشاءات، في ظل الطفرة النوعية التي يشهدها هذا القطاع على مستوى دولة الإمارات، مشيرة إلى أن القطاع يشهد تحولاً جذرياً بفضل إدخال تقنيات متقدمة مثل استخدام الروبوتات والحوائط الجاهزة للبناء المسبق، مؤكدة أن الشباب الإماراتي يتحمل مسؤولية كبيرة في الإسهام الفعال بمسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأكد أحمد التميمي، عضو مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، أن الانتشار المتزايد للمنتجات الإماراتية التي تحمل شعار ((صنع في الإمارات)) على مستوى الأسواق العالمية، يعكس المكانة المتقدمة للصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات يشكل ميزة تنافسية كبرى لدعم قطاع التصدير، ما يتيح للمشاريع الناشئة والشركات الشبابية التوسع والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية بكل كفاءة واقتدار.

وأوضح سيف الياسي، عضو مجلس رأس الخيمة للشباب، مبتكر ((مشروع غيث))، الرائد في إنتاج المياه من الضباب باستخدام تقنيات مبتكرة ومستدامة، في خطوة تعكس التزام الشباب الإماراتي بإيجاد حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية والمائية في المنطقة، أن المشروع يعتمد على آلية متقدمة تقوم بجمع جزيئات الماء من الضباب وتحويلها إلى مياه صالحة للاستخدام، مما يتيح توفير مصدر بديل للمياه في المناطق التي تعاني من ندرة الموارد المائية، خصوصاً في البيئات الصحراوية وشبه الجافة.