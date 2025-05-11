شباب الإمارات يقودون الابتكار في الصناعة والتكنولوجيا

MENAFN - Al-Bayan) تأكيداً على التزام الدولة بدعم الكفاءات الشابة وتعزيز دورها في ريادة الأعمال والابتكار، نظم مجلس دبي للشباب بالتعاون مع مجلس شباب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرة ((روّاد الصناعة)) في مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك بحضور مريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وجمعت المبادرة نحو 90 شاباً وشابة من رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بتطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي، بهدف استعراض المشاريع الوطنية الناشئة وتبادل الخبرات في المجالات الصناعية، بما ينسجم مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأكدت مريم بن ثنية، خلال مشاركتها في المبادرة، أهمية دعم الطاقات الإماراتية الشابة، مشيرة إلى دورهم الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الابتكار والمعرفة. كما وجهت رسالة للشباب للاستفادة من الفرص المتاحة لهم لتعزيز مشاريعهم الابتكارية وتحقيق الريادة في القطاع الصناعي، مثنيةً على إبداعهم وقدرتهم على تحويل التحديات إلى فرص نجاح، مؤكدة أن الشباب يمثلون أساس التقدم والتنمية في الدولة.

من جانبها، أوضحت علياء علي المرزوقي، رئيسة قسم تحليل البيانات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعضو مجلس شباب الوزارة، أن مبادرة ((روّاد الصناعة)) ركزت على الحوافز الاستراتيجية التي تقدمها الوزارة لدعم المصنعين، مثل برنامج المحتوى المحلي ((آي سي ڤي))، والإعفاءات الجمركية على المواد الخام والمعدات الصناعية، إضافة إلى فرص المشاركة في اللجان الفنية الوطنية لصياغة معايير المنتجات، ما يساهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم الابتكار. كما أشارت إلى التعاون القائم مع وزارة الاقتصاد في حماية الملكية الفكرية ودعم المبتكرين، مؤكدة أن هذه المبادرات تشكّل منظومة متكاملة تعزز من قدرات الكفاءات الوطنية وتدعم مسيرة الإمارات نحو الريادة الصناعية.

وفي ذات السياق، أكدت ريم عمر الفلاسي، رئيس مجلس شباب دبي، أن مبادرة ((روّاد الصناعة)) تهدف إلى جمع نخبة من الشباب الطموح ورواد الأعمال من مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية، مشددة على أهمية تحفيز الشباب لتبني الأفكار الجديدة وتطوير مشاريع مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم قطاع الصناعة والتكنولوجيا. وأضافت أن المبادرة توفر منصة للتواصل وتبادل الخبرات، ما يعزز من فرص التعاون والابتكار بين رواد الصناعة.

كما أشار هلال طارق لوتاه، عضو مجلس شباب دبي، إلى أن الصناعة في عام 2025 تجاوزت المفاهيم التقليدية وأصبحت أكثر تنوعاً وابتكاراً، مع توسعها إلى مجالات مثل الوقود الحيوي والتكنولوجيا الحديثة والرياضة والأزياء. كما تناولت المبادرة التحديات التي يواجهها الشباب في هذا القطاع، مثل التوعية السوقية والدعم المطلوب لتحقيق النمو، مع عرض تجارب ملهمة لرواد الصناعة، مثنياً على جهود وزارة الصناعة ومجلس دبي التنفيذي في دعم هذا الحدث.