أمريكا متفائلة بالمفاوضات مع الصين

أمريكا متفائلة بالمفاوضات مع الصين
ومع إشارته إلى أن الجانبين يدعمان المفاوضين في سويسرا، قال لوتنيك لشبكة ((سي إن إن)): ((نحن متفائلون بأن الأمور ستسير بشكل جيد))، مشيراً إلى أن الفريقين يبذلان جهوداً كبيرة بالنسبة إلى المفاوضات المهمة حقاً للطرفين.
وقال مصدران مطلعان لـ((رويترز)) إن مسؤولين أمريكيين وصينيين كباراً اجتمعوا مجدداً أمس في جنيف لاستئناف محادثات بدأت أول من أمس بهدف تهدئة الحرب التجارية التي تهدد بإلحاق ضرر جسيم بالاقتصاد العالمي.
واجتمع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ لثماني ساعات تقريباً، السبت، مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، في أول اجتماع مباشر لهما منذ تبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم جمركية تزيد كثيراً على 100 % على السلع.
ولم يعلق أي من الجانبين على فحوى المناقشات أو يشير إلى أي تقدم ملموس نحو خفض الحواجز التجارية الكبيرة مع اختتام الاجتماعات في مقر إقامة سفير سويسرا لدى الأمم المتحدة، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد لاحقاً بالمحادثات، قائلاً إن الجانبين تفاوضا على إعادة ضبط كاملة للعلاقات التجارية بطريقة ودية ولكن بناءة.
وكتب ترامب على منصة ((تروث سوشيال)) للتواصل الاجتماعي: ((كان اجتماعاً جيداً للغاية مع الصين في سويسرا. ناقشنا الكثير من الأمور واتفقنا على الكثير. نريد أن نرى انفتاحاً صينياً على الشركات الأمريكية، من أجل مصلحة الصين والولايات المتحدة. تم إحراز تقدم كبير)).
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين