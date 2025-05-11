أمريكا متفائلة بالمفاوضات مع الصين

MENAFN - Al-Bayan) أكد وزير التجارة الأمريكي، هاورد لوتنيك، أن الولايات المتحدة متفائلة حيال المحادثات مع الصين الهادفة إلى خفض التصعيد التجاري الذي أثارته رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، وذلك في تصريحات بُثت أمس.

ومع إشارته إلى أن الجانبين يدعمان المفاوضين في سويسرا، قال لوتنيك لشبكة ((سي إن إن)): ((نحن متفائلون بأن الأمور ستسير بشكل جيد))، مشيراً إلى أن الفريقين يبذلان جهوداً كبيرة بالنسبة إلى المفاوضات المهمة حقاً للطرفين.

وقال مصدران مطلعان لـ((رويترز)) إن مسؤولين أمريكيين وصينيين كباراً اجتمعوا مجدداً أمس في جنيف لاستئناف محادثات بدأت أول من أمس بهدف تهدئة الحرب التجارية التي تهدد بإلحاق ضرر جسيم بالاقتصاد العالمي.

واجتمع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ لثماني ساعات تقريباً، السبت، مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، في أول اجتماع مباشر لهما منذ تبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم جمركية تزيد كثيراً على 100 % على السلع.

ولم يعلق أي من الجانبين على فحوى المناقشات أو يشير إلى أي تقدم ملموس نحو خفض الحواجز التجارية الكبيرة مع اختتام الاجتماعات في مقر إقامة سفير سويسرا لدى الأمم المتحدة، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد لاحقاً بالمحادثات، قائلاً إن الجانبين تفاوضا على إعادة ضبط كاملة للعلاقات التجارية بطريقة ودية ولكن بناءة.

وكتب ترامب على منصة ((تروث سوشيال)) للتواصل الاجتماعي: ((كان اجتماعاً جيداً للغاية مع الصين في سويسرا. ناقشنا الكثير من الأمور واتفقنا على الكثير. نريد أن نرى انفتاحاً صينياً على الشركات الأمريكية، من أجل مصلحة الصين والولايات المتحدة. تم إحراز تقدم كبير)).