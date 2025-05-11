"أودي" تختار متحف المستقبل لأول إطلاق إقليمي لطراز "أيه 6 إي-ترون"

MENAFN - Al-Bayan) أعلن متحف المستقبل و((أودي)) الشرق الأوسط عن تجديد شراكتهما الاستراتيجية لمواصلة التعاون في مختلف مجالات الابتكار وتطوير مفاهيم الاستدامة وحلول التنقل المستقبلية والتقنيات المتقدمة. وتم الإعلان عن تجديد الشراكة خلال فعالية في متحف المستقبل شهدت الإطلاق الرسمي الإقليمي لسيارة Audi A6 e-tron الجديدة كلياً. وكان هذا الطراز قد ظهر للمرة الأولى كنموذج أولي في المتحف عام 2023. وتشكل هذه السيارة الجديدة محطة مهمة في رحلة أودي نحو التحول إلى الطاقة الكهربائية وخطوة أخرى في طريق ترسيخ التزام العلامة بإعادة تشكيل مستقبل حلول التنقل والابتكار في المنطقة.

وحول هذه الشراكة، قال رينيه كونيبيرغ، المدير الإداري في أودي الشرق الأوسط: ((يشكل تعاوننا مع متحف المستقبل ركيزة لاستشراف مستقبل الأجيال الجديدة من حلول التنقل. ولذا فإن هذه الشراكة تتيح لنا التعبير عملياً عن رؤية أودي للمستقبل، وهو ما يظهر في السيارة A6 e-tron التي تمهد الطريق لهذا باعتبارها سيارة كهربائية متوفرة بالفعل في الأسواق تجسد التزامنا بحلول التنقل الكهربائية المستدامة الفاخرة)).

وبدوره قال عبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إلى أهمية هذه الشراكة بقوله: تسلط شراكتنا المستمرة مع أودي الضوء على التزام متحف المستقبل بدعم مختلف الابتكارات النوعية وأهم التطورات التكنولوجية والفرص المستقبلية. وقد شهد المتحف على مدار الأعوام الثلاثة الماضية تحول العديد من الأفكار والمشاريع إلى ابتكارات موجودة على أرض الواقع مثل سيارة Audi A6 e-tron الجديدة.

وأضاف: سيواصل متحف المستقبل احتضان وعرض مختلف التقنيات المستقبلية بدءاً من مرحلة وضع تصوراتها المبدئية إلى تنفيذها واقعياً انطلاقاً من دوره المحوري في تصميم وصناعة المستقبل.

وأتاح متحف المستقبل لأودي على مدار الأعوام الثلاثة الماضية منصة ديناميكية وتفاعلية تطرح من خلالها أكثر مفاهيمها تطلعاً نحو المستقبل مثل نماذج Activesphere وGrandsphere وSkysphere الأولية. وقد عُرضت في المتحف عشرة نماذج أولية لسيارات أودي، إضافة إلى 21 شاحناً للسيارات الكهربائية تم تركيبها، وهو ما يسلط الضوء على التزام العلامة التجارية بتطوير قطاع النقل من حيث التصاميم المطروحة والتقنيات المتاحة إضافة إلى الحفاظ على استدامته.

أصبحت الشراكة بين أودي ومتحف المستقبل منذ انطلاقها في 22 فبراير 2022 ركيزة مهمة في استراتيجية أودي الإقليمية بما تهيِّئه لها من منصة للتفاعل مع فئات الجمهور المهتمة بالمستقبل.

تم الإعلان عن النموذج الأولي لسيارة Audi A6 e-tron داخل متحف المستقبل في عام 2023، لعرض رؤية أودي لمستقبل الحلول الكهربائية، وأصبح الطراز المنتَج فعلياً من السيارة اليوم خطوة مهمة نحو المستقبل، حيث يصل مدى السيارة إلى 700 كيلومتر، وتتميز بقدرة شحن سريع تصل إلى 270 كيلووات في الساعة، فضلاً عن تصميم انسيابي وديناميكي يعد من الأبرز في فئة السيارات الكهربائية الفاخرة.