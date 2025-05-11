أطول جسر معلق في أمريكا يتحدى التوترات.. كم تكلفته وما أهميته؟

MENAFN - Al-Bayan) في ظل أجواء سياسية مشحونة وتدهور في العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، يستعد جسر "غوردي هاو" الدولي لافتتاحه المنتظر أواخر عام 2025، ليصبح أطول جسر معلق بالكابلات في أمريكا، ويربط مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان الكندية بمدينة وندسور في أونتاريو الكندية.

تم اقتراح مشروع الجسر لأول مرة من قبل الحكومة الكندية عام 2009، ونال موافقة سلطات ميشيغان وإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في عام 2013. وبدأ العمل على بنائه في عام 2018، بمشاركة مقاولين من كلا الجانبين، في خطوة تعكس روح التعاون عبر الحدود.

يُعد الجسر مشروعًا حيويًا لكلا البلدين، بتمويل كامل من الحكومة الكندية بتكلفة تقدر بـ 6.4 مليارات دولار. ويُتوقع أن يتم استرداد هذه التكلفة عبر رسوم العبور، التي يُرجح أن تتجاوز 70 مليون دولار سنويًا. اللافت أن رسوم العبور ستُفرض فقط على القادمين من الجانب الكندي، بينما يُعفى العابرون من ولاية ميشيغان منها.

ورغم التقدم الكبير في أعمال البناء، إلا أن المناخ السياسي تغير كثيرًا. فقد أدى فرض الرسوم الجمركية من قبل إدارة ترامب إلى توتر ملحوظ في العلاقات، وزيادة الحذر الشعبي والسياسي الكندي، خاصة بعد صعود مارك كارني إلى رئاسة الوزراء في كندا بحملة انتخابية تعهد فيها بموقف صارم تجاه واشنطن.

هذا التوتر يثير مخاوف حول انخفاض عدد مستخدمي الجسر مقارنة بالتوقعات الأصلية، التي كانت تشير إلى عبور نحو 6000 شخص يوميًا. إلا أن الانخفاض في حركة المعابر الحدودية، وخاصة في وندسور التي سجلت تراجعًا بـ 67000 مركبة في مارس مقارنة بالعام الماضي، قد يؤثر على العائدات المتوقعة، وفقا لـ "نيوزويك".

الجسر من النوع المعلق بالكابلات، حيث تتصل الكابلات مباشرة بأبراج الجسر بدلاً من استخدام الكابلات الضخمة التقليدية، ما يمنحه مظهرًا عصريًا وقدرة عالية على تحمل الأوزان.

وقال شارل فان نيكيرك، المدير التنفيذي لهيئة جسر وندسور-ديترويت: "هذا الجسر لا يربط بلدين فقط، بل يعكس أيضًا علاقة تاريخية وبيئة مجتمعية موحدة بين ديترويت ووندسور، وميشيغان وأونتاريو، وأمريكا وكندا".

من جانبها، أوضحت هيذر غروندين، كبيرة مسؤولي العلاقات في الهيئة، أن توقيت الافتتاح يعتمد على الظروف المناخية وسير موسم البناء، متوقعة أن يتم التشغيل الكامل للجسر بين شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2025.