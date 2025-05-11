أنور قرقاش: الفارق بين واقع الإمارات والحملات الحزبية ضدها يثبت حجم الإنجاز الملموس

MENAFN - Al-Bayan) أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن الفارق بين واقع الإمارات والحملات الحزبية الموجهة ضدها يثبت حجم الإنجاز الملموس، فنجاحها في الاستقرار والتنمية متفق عليه.

وقال معاليه في حسابه على منصة " إكس" : "الفارق بين واقع الإمارات والحملات الحزبية الموجهة ضدها يثبت حجم الإنجاز الملموس، فنجاحها في الاستقرار والتنمية متفق عليه. أما الصراع في الفضاء العربي الرقمي فيعكس تأثير الإمارات واستقلال قرارها".

وأضاف معاليه "وفي المحصلة ستنتصر الرؤية التي يُقدَّم فيها الإنجاز على الخطاب الإيديولوجي المتشنج".