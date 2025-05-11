أنور قرقاش: الفارق بين واقع الإمارات والحملات الحزبية ضدها يثبت حجم الإنجاز الملموس

أنور قرقاش: الفارق بين واقع الإمارات والحملات الحزبية ضدها يثبت حجم الإنجاز الملموس
وقال معاليه في حسابه على منصة " إكس" : "الفارق بين واقع الإمارات والحملات الحزبية الموجهة ضدها يثبت حجم الإنجاز الملموس، فنجاحها في الاستقرار والتنمية متفق عليه. أما الصراع في الفضاء العربي الرقمي فيعكس تأثير الإمارات واستقلال قرارها".
وأضاف معاليه "وفي المحصلة ستنتصر الرؤية التي يُقدَّم فيها الإنجاز على الخطاب الإيديولوجي المتشنج".
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