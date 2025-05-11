"سيري" يورط أبل في دفع 95 مليون دولار.. من هم المستحقون؟

"سيري" يورط أبل في دفع 95 مليون دولار.. من هم المستحقون؟
تشمل هذه التسوية الأشخاص الذين امتلكوا جهاز أبل مزودًا بتقنية Siri بين 17 سبتمبر 2014 و31 ديسمبر 2024، وتم تنشيط Siri لديهم بشكل غير مقصود خلال محادثات خاصة. وقد أُطلق موقع إلكتروني مخصص لاستقبال طلبات التعويض، يتيح للمستخدمين تقديم مطالباتهم حتى موعد أقصاه 2 يوليو 2025.
القضية تعود إلى دعوى قضائية رُفعت في عام 2019، زعمت أن شركة أبل كانت تسجل محادثات المستخدمين دون علمهم أو موافقتهم، وتشارك تلك التسجيلات مع أطراف خارجية ضمن برنامج لمراقبة الجودة، وفقا لموقع "ذا فيرج".
على الرغم من أن أبل أنكرت بعض المزاعم، فقد قدمت اعتذارًا رسميًا وتعهدت بوقف تخزين تسجيلات المستخدمين مستقبلاً. وفي يناير 2025، وافقت على تسوية القضية بدفع مبلغ 95 مليون دولار.
ويحق لكل مستخدم المطالبة بتعويض يصل إلى 20 دولارًا لكل جهاز – بحد أقصى خمسة أجهزة – من بينها آيفون وآيباد وأبل هوم وحتى آيبود، وعلى المتقدمين أن يقرّوا بأن Siri قد تم تفعيله على أجهزتهم دون قصد أثناء محادثات خاصة.
سواء تلقيت إشعارًا رسميًا بالتسوية أم لا، ويمكن التقدم بطلب إذا كنت تعتقد أنك مؤهل، ما عليك سوى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتسوية وتقديم المعلومات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة.
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