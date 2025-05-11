"سيري" يورط أبل في دفع 95 مليون دولار.. من هم المستحقون؟

MENAFN - Al-Bayan) بات بإمكان مستخدمي أجهزة أبل المؤهلين في الولايات المتحدة التقدم بطلب للحصول على تعويض مالي ضمن تسوية جماعية بلغت قيمتها 95 مليون دولار، وذلك بعد اتهام الشركة بانتهاك خصوصية المستخدمين من خلال تفعيل غير مقصود لمساعدها الصوتي "Siri" والاستماع إلى محادثاتهم الخاصة دون إذن.

تشمل هذه التسوية الأشخاص الذين امتلكوا جهاز أبل مزودًا بتقنية Siri بين 17 سبتمبر 2014 و31 ديسمبر 2024، وتم تنشيط Siri لديهم بشكل غير مقصود خلال محادثات خاصة. وقد أُطلق موقع إلكتروني مخصص لاستقبال طلبات التعويض، يتيح للمستخدمين تقديم مطالباتهم حتى موعد أقصاه 2 يوليو 2025.

القضية تعود إلى دعوى قضائية رُفعت في عام 2019، زعمت أن شركة أبل كانت تسجل محادثات المستخدمين دون علمهم أو موافقتهم، وتشارك تلك التسجيلات مع أطراف خارجية ضمن برنامج لمراقبة الجودة، وفقا لموقع "ذا فيرج".

على الرغم من أن أبل أنكرت بعض المزاعم، فقد قدمت اعتذارًا رسميًا وتعهدت بوقف تخزين تسجيلات المستخدمين مستقبلاً. وفي يناير 2025، وافقت على تسوية القضية بدفع مبلغ 95 مليون دولار.

ويحق لكل مستخدم المطالبة بتعويض يصل إلى 20 دولارًا لكل جهاز – بحد أقصى خمسة أجهزة – من بينها آيفون وآيباد وأبل هوم وحتى آيبود، وعلى المتقدمين أن يقرّوا بأن Siri قد تم تفعيله على أجهزتهم دون قصد أثناء محادثات خاصة.

سواء تلقيت إشعارًا رسميًا بالتسوية أم لا، ويمكن التقدم بطلب إذا كنت تعتقد أنك مؤهل، ما عليك سوى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتسوية وتقديم المعلومات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة.