الولايات المتحدة تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الصين

الولايات المتحدة تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الصين
ولم يدل الوفد الصيني، برئاسة نائب رئيس الوزراء هي ليفنج، بأي تعليق بعد اختتام المحادثات في جنيف.
وأشار جرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي "حالة طوارئ وطنية" بسبب العجز التجاري الهائل مع الصين، والذي يبلغ 2ر1 تريليون دولار
وقال جرير، بعد الاجتماع الذي استمر يومين: "نحن واثقون من أن الاتفاق الذي توصلنا إليه مع شركائنا الصينيين سيساعدنا في المضي قدما نحو إنهاء حالة الطوارئ الوطنية تلك."
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي كان أيضا في جنيف، إنه تم إحراز "تقدم كبير".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين