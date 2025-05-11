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الولايات المتحدة تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الصين

الولايات المتحدة تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الصين

2025-05-11 03:01:48
(MENAFN- Al-Bayan) قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إن الولايات المتحدة توصلت إلى "اتفاق" في محادثاتها مع الصين بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن التفاصيل ستُعلن غدا الاثنين.

ولم يدل الوفد الصيني، برئاسة نائب رئيس الوزراء هي ليفنج، بأي تعليق بعد اختتام المحادثات في جنيف.

وأشار جرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي "حالة طوارئ وطنية" بسبب العجز التجاري الهائل مع الصين، والذي يبلغ 2ر1 تريليون دولار

وقال جرير، بعد الاجتماع الذي استمر يومين: "نحن واثقون من أن الاتفاق الذي توصلنا إليه مع شركائنا الصينيين سيساعدنا في المضي قدما نحو إنهاء حالة الطوارئ الوطنية تلك."

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي كان أيضا في جنيف، إنه تم إحراز "تقدم كبير".

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