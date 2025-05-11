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زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين في تركيا

زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين في تركيا

2025-05-11 03:01:48
(MENAFN- Al-Bayan) قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه "سينتظر" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس في تركيا للدخول في محادثات مباشرة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "أوكرانيا، التي سجّلت هجمات جديدة من روسيا بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر ثلاثة أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع، ستكون بانتظار وقفٍ كامل ودائم لإطلاق النار، اعتبارا من الغد، لتوفير الأساس اللازم للدبلوماسية."

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