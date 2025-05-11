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زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين في تركيا
(MENAFN- Al-Bayan) قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه "سينتظر" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس في تركيا للدخول في محادثات مباشرة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.
وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "أوكرانيا، التي سجّلت هجمات جديدة من روسيا بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر ثلاثة أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع، ستكون بانتظار وقفٍ كامل ودائم لإطلاق النار، اعتبارا من الغد، لتوفير الأساس اللازم للدبلوماسية."
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