الحنيفات يؤكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في الزراعة

خبرني - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي وبما يسهم في تطوير القطاع وتحقيق الأمن الغذائي عبر مواكبة العالم خاصة في تقنيات موفرة للمياه تعمل على التوسع بالإنتاج.

وقال الحنيفات خلال افتتاحه مقر الشركة الأردنية الصينية الزراعية، وهي متخصصة بالتقنيات الحديثة، إن صادرات المملكة الزراعية ارتفعت إلى نحو 1.5 مليار دينار، ونمت بنسبة 6.9 بالمئة خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن الحكومة ومن خلال رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة تحرص على جذب الاستثمارات في القطاع الزراعي، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، ضمن السعي كي يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي.

وبين أن الأردن حقق نسبا عالية من الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع الغذائية مثل الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والبيض وزيت الزيتون والحليب، رغم الزيادة الكبيرة في أعداد السكان نتيجة أزمات اللجوء وتناقص كميات المياه المتوفرة للزراعة.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة جبرين، الدكتور مجد جبرين، إن الشركة الأردنية الصينية الزراعية هي نتاج شراكة استراتيجية بين المجموعة وشركة الصين الخضراء للزراعة الذكية، وهي شركة أردنية متخصصة بالتقنيات الزراعية الحديثة، وستكون علامة فارقة ضمن مسيرة التحديث الزراعي في الأردن، مشيدا بالمناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به المملكة.

وبين أن الشركة ستختص بحلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وإدخالها بالزراعة، وستوفر آخر التقنيات الزراعية بأسعار منافسة ما سيتيح للشركات الزراعية فرصة كبيرة لتطوير منتجاتها ومزارعها ويعطيها ميزات تنافسية على المستوى العالمي.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة الصين الخضراء للزراعة الذكية، تشن لي، إن الشركة تقدم حلولا شاملة تشمل تصميم وبناء وتشغيل الحدائق الزراعية الذكية، وتطوير مصانع إنتاج نباتي داخلية، ودمج تقنيات إنترنت الأشياء في القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن من أبرز مشاريع الشركة، حديقة الملك سلمان في السعودية وحديقة في ونزو الصينية.

وشهد حفل الافتتاح توقيع مذكرة تفاهم مع شركات أردنية إحداها انطلقت من حاضنة الابتكار الزراعي في المركز الوطني للبحوث الزراعية الذراع العلمي لوزارة الزراعة.

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