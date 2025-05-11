الحنيفات يؤكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في الزراعة

الحنيفات يؤكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في الزراعة
خبرني - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي وبما يسهم في تطوير القطاع وتحقيق الأمن الغذائي عبر مواكبة العالم خاصة في تقنيات موفرة للمياه تعمل على التوسع بالإنتاج.
وقال الحنيفات خلال افتتاحه مقر الشركة الأردنية الصينية الزراعية، وهي متخصصة بالتقنيات الحديثة، إن صادرات المملكة الزراعية ارتفعت إلى نحو 1.5 مليار دينار، ونمت بنسبة 6.9 بالمئة خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن الحكومة ومن خلال رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة تحرص على جذب الاستثمارات في القطاع الزراعي، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، ضمن السعي كي يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي.
وبين أن الأردن حقق نسبا عالية من الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع الغذائية مثل الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والبيض وزيت الزيتون والحليب، رغم الزيادة الكبيرة في أعداد السكان نتيجة أزمات اللجوء وتناقص كميات المياه المتوفرة للزراعة.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة جبرين، الدكتور مجد جبرين، إن الشركة الأردنية الصينية الزراعية هي نتاج شراكة استراتيجية بين المجموعة وشركة الصين الخضراء للزراعة الذكية، وهي شركة أردنية متخصصة بالتقنيات الزراعية الحديثة، وستكون علامة فارقة ضمن مسيرة التحديث الزراعي في الأردن، مشيدا بالمناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به المملكة.
وبين أن الشركة ستختص بحلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وإدخالها بالزراعة، وستوفر آخر التقنيات الزراعية بأسعار منافسة ما سيتيح للشركات الزراعية فرصة كبيرة لتطوير منتجاتها ومزارعها ويعطيها ميزات تنافسية على المستوى العالمي.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة الصين الخضراء للزراعة الذكية، تشن لي، إن الشركة تقدم حلولا شاملة تشمل تصميم وبناء وتشغيل الحدائق الزراعية الذكية، وتطوير مصانع إنتاج نباتي داخلية، ودمج تقنيات إنترنت الأشياء في القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن من أبرز مشاريع الشركة، حديقة الملك سلمان في السعودية وحديقة في ونزو الصينية.
وشهد حفل الافتتاح توقيع مذكرة تفاهم مع شركات أردنية إحداها انطلقت من حاضنة الابتكار الزراعي في المركز الوطني للبحوث الزراعية الذراع العلمي لوزارة الزراعة.
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