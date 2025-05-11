غزة : مؤشرات نقص الأدوية في القطاع بتسارع مستمر

غزة : مؤشرات نقص الأدوية في القطاع بتسارع مستمر
وأشارت الوزارة في تصريح صحفي الى أن 43 بالمئة من الأدوية الأساسية رصيدها صفر بزيادة 6 بالمئة مقارنة بالشهر الماضي ،لافتة الى أن 64 بالمئة من المستهلكات الطبية رصيدها صفر.
وأكدت ان أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة تعمل وفق أرصدة مستنزفة مع تزايد الإصابات الحرجة ، مشيرة الى ان مرضى الفشل الكلوي و الاورام وأمراض الدم والقلب والأمراض غير السارية الأكثر تضرراً من الأزمة.
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