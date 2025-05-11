غزة : مؤشرات نقص الأدوية في القطاع بتسارع مستمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن مؤشرات النقص الحاد في الأرصدة الدوائية في تسارع خطير.



وأشارت الوزارة في تصريح صحفي الى أن 43 بالمئة من الأدوية الأساسية رصيدها صفر بزيادة 6 بالمئة مقارنة بالشهر الماضي ،لافتة الى أن 64 بالمئة من المستهلكات الطبية رصيدها صفر.



وأكدت ان أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة تعمل وفق أرصدة مستنزفة مع تزايد الإصابات الحرجة ، مشيرة الى ان مرضى الفشل الكلوي و الاورام وأمراض الدم والقلب والأمراض غير السارية الأكثر تضرراً من الأزمة.