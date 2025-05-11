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الأمن يلقي القبض على طرفي الخلاف بعد فيديو صادم لباص نقل طالبات مدارس

الأمن يلقي القبض على طرفي الخلاف بعد فيديو صادم لباص نقل طالبات مدارس

2025-05-11 08:09:12
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقع صباح اليوم خلاف بين عدد من سائقي المركبات الخصوصية (الباصات الصغيرة) المخصصة لنقل الطالبات إلى المدارس في منطقة طبربور بالعاصمة عمّان، تطوّر إلى مطاردة بين السائقين أثناء تحميل الطالبات، في مشهد أثار الهلع والخوف بين الطالبات والمارة، وفق ما أظهره مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" بأن المجموعات الأمنية تحركت فور ورود البلاغ إلى الموقع، وتم ضبط طرفي الخلاف وتحويلهما إلى المركز الأمني المختص، حيث باشرت الأجهزة المعنية التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.
وأشار المصدر أن التحقيقات جارية للوقوف على كافة ملابسات الحادثة .


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