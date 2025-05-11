بسبب رحمة رياض.. ناصيف زيتون يتأثر على المسرح (فيديو)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحيا النجم السوري ناصيف زيتون مساء الجمعة 9 أيار/مايو حفلاً غنائياً مميزاً على مسرح "كوكاكولا أرينا" في دبي، حمل عنوان "ناصيف وأصدقاؤه"، وسط حضور جماهيري حاشد وتفاعل استثنائي من الحاضرين.



واستُهلت الأمسية بتحية حارة وجهها زيتون إلى الجمهور، معبّراً عن سعادته بالتواجد لأول مرة على هذا المسرح، قائلاً: "يسعد مساكم جميعاً، أول مرة أنا هون، بكوكا كولا أول مرة، مبسوط كتير." ثم تابع بشكر الحاضرين بحرارة: "أنا بدي أتشكركن، اتشكر حضوركن، شكراً لإلكن، لأنكم محبين، إن شاء الله هيك نعمل حفلة حلوة سوا ونطلع كلنا مبسوطين، برحب فيكم جميعاً فرداً فرداً، منورين."



وتخلّل الحفل عدد من المفاجآت، أبرزها مشاركة الفنانة العراقية رحمة رياض، التي قدّمها ناصيف وسط أجواء مرحة، ليؤديا معاً ديو غنائي مؤثّر لأغنية "ما في ليل"، نال إعجاب الجمهور بشكل واسع، حيث بدا التأثر واضحاً على ناصيف خلال الأداء، ما أضفى لمسة عاطفية خاصة على الأمسية.



شهد الحفل مشاركة نخبة من النجوم العرب والعالميين، في سهرة جمعت بين الطرب والتفاعل الجماهيري، أكدت مرة جديدة على جماهيرية ناصيف زيتون ومكانته في الساحة الفنية العربية.

لبنان 24