استيراد 480 ألف جهاز خلوي بقيمة 44 مليون دينار في الثلث الأول من العام

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استيراد 480 ألف جهاز خلوي بقيمة 44 مليون دينار في الثلث الأول من العام
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت مستوردات المملكة من الأجهزة الخلوية خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 480 ألف جهاز بقيمة إجمالية بلغت 44 مليون دينار.
وبحسب بيان لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية واكسسواراتها اليوم الأحد، عكست هذه الأرقام تراجعاً بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي شهدت استيراد 628 ألف جهاز بقيمة 51 مليون دينار فيما بلغت الكميات المستوردة عام 2023 حوالي 521 ألف جهاز بقيمة 53 مليون دينار.
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