محافظة البلقاء تحتفل بيوم المرور العالمي
وأكد رئيس بلدية السلط الكبرى، المهندس محمد الحياري، أن السلامة المرورية مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، وليست مقتصرة على المؤسسات الرسمية فقط، بل تتطلب تضافر الجهود الفردية والمؤسسية.
وقال: "نتوجه في هذا اليوم بالتحية لكل من يسهم في حماية الأرواح على الطرق، ومن هذا المنطلق، نواصل المسير نحو تحقيق الأمن المروري، لترسيخ أمن المجتمع والحفاظ على مكتسباته".
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