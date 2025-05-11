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محافظة البلقاء تحتفل بيوم المرور العالمي

محافظة البلقاء تحتفل بيوم المرور العالمي

2025-05-11 08:09:06
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفلت محافظة البلقاء، اليوم الأحد، بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، الذي يقام هذا العام تحت شعار: "تمهل"، بمشاركة عدد من الفاعليات الرسمية والمجتمعية، وممثلي الأجهزة الأمنية.


وأكد رئيس بلدية السلط الكبرى، المهندس محمد الحياري، أن السلامة المرورية مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، وليست مقتصرة على المؤسسات الرسمية فقط، بل تتطلب تضافر الجهود الفردية والمؤسسية.


وقال: "نتوجه في هذا اليوم بالتحية لكل من يسهم في حماية الأرواح على الطرق، ومن هذا المنطلق، نواصل المسير نحو تحقيق الأمن المروري، لترسيخ أمن المجتمع والحفاظ على مكتسباته".

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