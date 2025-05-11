الأرصاد طقس حار نهارا ومائل للحرارة ورطب ليلا العظمى 43

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الأحد، طقس حار والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة.

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 43 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 25 درجة مئوية.