جولة رابعة من المفاوضات اليوم بين أميركا وإيران في مسقط

توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد، إلى مسقط للمشاركة في المباحثات النووية مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوزارة.

وقال إسماعيل بقائي، إن المباحثات ستبدأ قرابة الظهر بتوقيت العاصمة العمانية، مشيرا إلى أن "فريقا تقنيا يتواجد في مسقط لتقديم الاستشارات اللازمة".

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني، أن تخصيب اليورانيوم أهم إنجازات بلاده وهو ملف "غير قابل للتفاوض"، كاشفا عن خطة قدمتها طهران تضمن سلمية برنامجها النووي.

وتعقد إيران والولايات المتحدة اليوم في مسقط، جولة رابعة من المباحثات بشأن برنامج طهران النووي، وسط تصاعد مواقف المسؤولين الأميركيين الرافضة لاحتفاظ الجمهورية الإسلامية بقدراتها في مجال تخصيب اليورانيوم.في وقت حذر فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من مواقف واشنطن المتناقضة بالمفاوضات معتبرا انها "مشكلة خطيرة".

وبدأ الطرفان مباحثات في 12 أبريل بوساطة من عمان التي كانت أدت دور الوسيط أيضا في مفاوضات سابقة أثمرت في العام 2015، التوصل إلى اتفاق دولي بين طهران والقوى الكبرى بشأن الملف النووي.

وعقد الجانبان إلى الآن ثلاث جولات من المحادثات، استضافت مسقط اثنتين منها، وأقيمت واحدة في مقر للبعثة الدبلوماسية العمانية في روما. وكان مقررا إجراء جولة رابعة في الثالث من مايو في العاصمة الإيطالية، لكنها أرجئت "لأسباب لوجستية".

وكما سابقاتها، يتوقع أن تكون الجولة الرابعة بقيادة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وبدأت المباحثات بعدما بعث الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسالة إلى القيادة الإيرانية يحثّها فيها على التفاوض، ملوّحا باحتمال اللجوء إلى الخيار العسكري ضدها في حال فشل ذلك.

وتأتي الجولة الرابعة قبل يومين من بدء ترامب زيارة للمنطقة تشمل السعودية وقطر والإمارات. من جانبه، زار عراقجي قطر والسعودية قبل التوجه إلى مسقط.

وبينما أكدت إيران والولايات المتحدة تحقيق تقدم في المباحثات، تعكس مواقفهما تباينا بشأن تخصيب اليورانيوم، إذ اعتبرت إيران ذلك "حقا" لها، بينما شدد ويتكوف على وجوب "تفكيك" المنشآت المخصصة لهذا الغرض.

وبعدما كان المبعوث الأميركي ألمح إلى مرونة محتملة بشأن مواصلة إيران تخصيب اليورانيوم عند مستويات تكفي حصرا للاستخدام المدني السلمي، اعتمد هذا الأسبوع نبرة أكثر حزما، بتأكيده أن التخصيب "خط أحمر" لواشنطن.

وقال في مقابلة مع موقع إخباري أميركي الجمعة، إن "برنامجا للتخصيب لا يمكن أن يكون قائما في دولة إيران مجددا".

وتابع "هذا هو خطنا الأحمر. لا تخصيب"، موضحا "هذا يعني التفكيك، يعني عدم التسليح، ويعني أن نطنز وفوردو وأصفهان، وهي منشآت التخصيب الثلاث (في إيران)، يجب أن يتم تفكيكها".

في المقابل، دافع عراقجي هذا الشهر عن "حق" بلاده في تخصيب اليورانيوم.

وكتب على منصة إكس مطلع أيار/مايو "إيران لديها كل الحق في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة"، مضيفا "هناك العديد من الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي (وإيران منها)، التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بينما ترفض الأسلحة النووية بشكل كامل".

ولطالما اتهمت دول غربية، بما فيها الولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ادعاء تنفيه طهران التي تؤكد حقها في التكنولوجيا النووية وأن برنامجها سلمي حصرا.