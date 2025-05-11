هل تكرر شركات المدفوعات الرقمية سيناريو قطاع الاتصالات مطلع الألفية؟

MENAFN - Al-Borsa News) قالت بحوث سيجما كابيتال في تقرير حديث لها، إن سوق المدفوعات الرقمية في مصر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومًا بتوجهات حكومية قوية نحو التحول الرقمي، وزيادة في مستويات الشمول المالي، بالإضافة إلى تسارع تبنّي المستهلكين لحلول الدفع غير النقدي. هذا الزخم يضع شركتي“إي فاينانس” و”فوري” في موقع متميز للاستفادة من التحولات الهيكلية داخل القطاع، رغم اختلاف الاستراتيجيات التشغيلية لكل منهما.

التحركات في قطاع المدفوعات الرقمية، تعيد إلى الأذهان، إعادة تنظيم قطاع الاتصالات، وتأسيس جهاز تنظيم الاتصالات، وما نتج عنه من طفرة في نسبة اختراق قطاع الاتصالات، لترتفع أعداد المشتركين من نحو 3 ملايين مشترك في عام 2002 إلى أكثر من 70 مليون مشترك بحلول عام 2008.

موضوعاتسعر الدولار بمستهل تعاملات البنوك المصرية اليوم الأحد 11 مايو 2025 كيف ستتفاعل أسهم البنوك مع خفض الفائدة خلال 2025؟ الفضة تزاحم الذهب فى سباق الملاذات الآمنة.. وصناديق استثمارية قيد الدراسة

قادت تلك الطفرة مضاعفة أسعار أسهم شركات المحمول حينها بمئات المرات، مع تحقيق أرباح غير عادية للمستثمرين.

وأوضحت“سيجما كابيتال” في تقريرها الذي اطلعت عليه“البورصة”، أن شركة“إي فاينانس” بمثابة الذراع الرقمية للحكومة المصرية، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في بناء وتشغيل البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية في القطاع العام. وتستفيد الشركة من شراكاتها القوية مع الجهات الحكومية، ما يمنحها درجة عالية من الاستقرار التشغيلي. إلا أن اعتمادها الكبير على المشاريع الحكومية يجعلها أكثر حساسية لأي تغييرات تنظيمية أو سياسية مفاجئة.

على الجانب الآخر، تحتل شركة فوري مكانة مختلفة في شركات القطاع الخاص، حيث تقدم خدماتها للأفراد والتجار على حد سواء. وبفضل قاعدة عملاء ضخمة وشبكة نقاط بيع واسعة، وسعيها الحثيث للتوسع في خدمات التمويل متناهي الصغر، والخدمات المصرفية الرقمية، تسعى فوري لتعزيز مكانتها كمزود شامل للخدمات المالية. تعمل الشركة حاليًا على تحويل تطبيق“ماي فوري” إلى بنك رقمي مرخص، ما يعكس طموحها في أن تكون منصة مالية متكاملة، وفقًا لـ”البحوث”.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن الشمول المالي ارتفع بنسبة 181% بين عامي 2016 و2024، ليصل إلى 71.5% من البالغين. هذا التوسع جاء مدفوعًا بالقيود المرتبطة بجائحة كورونا، والتي ساهمت في تسريع اعتماد المواطنين على الخدمات الرقمية، خصوصًا في مجالات التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر التطبيقات.

وأكدت سيجما، على الرغم من هذا النمو السريع، لا تزال هناك تحديات تعيق الانتشار الكامل للتكنولوجيا المالية، أبرزها ضعف البنية التحتية في المناطق الريفية، وانخفاض الوعي المالي الرقمي بين شرائح من السكان. كما تمثل المخاطر الأمنية والهجمات السيبرانية تحديًا متزايدًا يتطلب تعزيز مستويات الحماية والاستثمار في نظم أمن المعلومات.

وأوصت سيجما كابيتال بالشراء لكل من“إي فاينانس”، و”فورى”، مع تحديد سعر مستهدف لسهم الأولى يبلغ 23.37 جنيه، ما يمثل صعودًا بنسبة 31% عن السعر الحالي، بينما حددت السعر المستهدف لسهم فوري عند 15.60 جنيه، بنسبة صعود تبلغ 64%، مع الأخذ في الاعتبار أن كلا الشركتين تعملان ضمن قطاع في حالة توسّع مستمر، وبفرص واعدة للنمو الإقليمي مستقبلاً.

وسجلت إي فاينانس نموًا في صافي أرباحها بنسبة 41% في 2024 لتصل إلى 1.8 مليار جنيه، مستفيدة من الأداء القوي لذراعها“العمليات الرقمية” الذي ساهم بنسبة 88% من إجمالي الإيرادات. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 34% على أساس سنوي، مدفوعة بنمو خدمات المعاملات، والحوسبة السحابية، وحلول الدفع في قطاعات مثل السياحة والجمارك.

أما شركة فوري، فقد حققت نتائج لافتة خلال العام ذاته، بنمو في صافي الأرباح بنسبة 125% ليصل إلى 1.6 مليار جنيه، مدعومًا بارتفاع في الإيرادات بنسبة 68%، ونمو قوي في الإيرادات المتولدة من الخدمات المصرفية بنسبة 83%، والتي مثلت 42% من إجمالي الإيرادات. كما استفادت الشركة من توسعها في خدمات التمويل، والتأمين، والدفع عبر سلاسل الإمداد.