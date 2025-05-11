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ازدهار قطاع السياحة في المنطقة يعزز مستويات نمو قياسية في اعتماد الشرائح الإلكترونية
(MENAFN- Atteline) ● السعودية تشهد ارتفاعاً بنسبة 15% في حجوزات الرحلات الجوية العالمية خلال عام 2024 وحققت دولة الإمارات زيادة بنسبة 16% في عدد الزوار الدوليين خلال الفترة نفسها
● سوق الشرائح الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحقق زيادة بنسبة 20% في عام 2024 مدفوعاً بزيادة الطلب على السفر وتوسع نطاق شبكات الجيل الخامس والاعتماد المتزايد من المسافرين المغادرين من منطقة الخليج العربي
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 11 مايو 2025: كشفت Airalo، متجر الشرائح الإلكترونية الأول من نوعه والأضخم على مستوى العالم، عن نمو قطاع السياحة في منطقة الخليج العربي بزخمٍ غير مسبوق، مع تصدر كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لمشهد توسع السفر العالمي. ووفقاً لأحدث بيانات السوق، شهدت السعودية العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 15% في حجوزات الرحلات الجوية العالمية مقارنة بعام 2023، بينما حققت دولة الإمارات زيادة بنسبة 16% في عدد الزوار الدوليين خلال الفترة نفسها .
تعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الفقي، مدير التسويق في Airalo: "تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الترفيه من خلال إقامة فعاليات بارزة مثل موسم الرياض ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية المرتقبة في عام 2029. وبدورها تواصل دولة الإمارات استقطاب الزوار والحفاظ عليهم من خلال إطلاق مبادرات هامة تشمل المشاريع المتطورة في مدينة إكسبو دبي. تسهم هذه الجهود في ترسيخ مكانة الدولتين كمراكز سياحية عالمية فاخرة، لا سيما وأن كِلتا الوجهتين تواصل بشكل متزايد استقطاب ملايين السياح، مما يدعم زيادة الطلب على توفير خدمات اتصال رقمية سلسة".
أصبح توفير اتصال موثوق عبر الهواتف الجوالة ضرورة ملحة للمسافرين العصريين، خاصة مع وجود استثمارات سياحية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتحقيق أرقام قياسية في عدد السياح والفعاليات عالمية المستوى. كما أنه خلال فترة أربع سنوات سبقت شهر يونيو 2023، ازداد نطاق الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط وفق معدل نمو سنوي مركب تجاوز 30%. يُعزى السبب الرئيسي لهذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب من العملاء أثناء تنقلهم، وتشير جميع الدلائل إلى استمرار هذا التوجه الجديد في المدى المنظور مع التطورات الرقمية التي تتيح إمكانية التنقل بمعدل غير مسبوق.
استناداً إلى هذا الزخم، شهد قطاع السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط نمواً لافتاً في عام 2024. استقبلت السعودية أكثر من 100 مليون زائر، متجاوزة هدف رؤية السعودية 2030 قبل ست سنوات من الموعد المحدد، بينما استقطبت دبي أكثر من 17 مليون زائر دولي، مما يعزز مكانتها كمركز سفر عالمي. في الفترة ذاتها، برز التزام المنطقة بالسياحة المستدامة، حيث تستثمر السعودية أكثر من 500 مليار دولار أمريكي في تطوير وجهات عالمية المستوى.
بصفتها متجر الشرائح الإلكترونية الأول من نوعه والأضخم على مستوى العالم، سجلت Airalo زيادة كبيرة في أنشطة الشرائح الإلكترونية في مختلف أنحاء المنطقة، مدفوعة بالطلب المتزايد على خدمات اتصال فورية ومنخفضة التكلفة ومريحة. يتماشى هذا التوجه الجديد مع نمو سوق الشرائح الإلكترونية بنسبة 20% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، ما يعكس مساعي التحول الرقمي في المنطقة والزيادة الكبيرة في عدد المسافرين من منطقة الخليج العربي الذين يستخدمون الشرائح الإلكترونية للحصول على خدمات اتصال سلسة في أبرز الوجهات السياحية في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.
توفر الشرائح الإلكترونية من Airalo إمكانية التفعيل الفوري وباقات بيانات مرنة وخدمات اتصال عالمية سلسة، مما يلغي الحاجة إلى تبديل الشرائح التقليدية أو دفع رسوم التجوال الباهظة. وباستمرار نمو قطاع السياحة في منطقة الخليج العربي، ازداد عدد السياح الذين يعتمدون على تقنية الشرائح الإلكترونية للحصول على خدمات اتصال فورية وعابرة للحدود ومريحة - ما يضمن بقاءهم على اتصال في أي مكان يتوجهون إليه.
● سوق الشرائح الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحقق زيادة بنسبة 20% في عام 2024 مدفوعاً بزيادة الطلب على السفر وتوسع نطاق شبكات الجيل الخامس والاعتماد المتزايد من المسافرين المغادرين من منطقة الخليج العربي
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 11 مايو 2025: كشفت Airalo، متجر الشرائح الإلكترونية الأول من نوعه والأضخم على مستوى العالم، عن نمو قطاع السياحة في منطقة الخليج العربي بزخمٍ غير مسبوق، مع تصدر كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لمشهد توسع السفر العالمي. ووفقاً لأحدث بيانات السوق، شهدت السعودية العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 15% في حجوزات الرحلات الجوية العالمية مقارنة بعام 2023، بينما حققت دولة الإمارات زيادة بنسبة 16% في عدد الزوار الدوليين خلال الفترة نفسها .
تعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الفقي، مدير التسويق في Airalo: "تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الترفيه من خلال إقامة فعاليات بارزة مثل موسم الرياض ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية المرتقبة في عام 2029. وبدورها تواصل دولة الإمارات استقطاب الزوار والحفاظ عليهم من خلال إطلاق مبادرات هامة تشمل المشاريع المتطورة في مدينة إكسبو دبي. تسهم هذه الجهود في ترسيخ مكانة الدولتين كمراكز سياحية عالمية فاخرة، لا سيما وأن كِلتا الوجهتين تواصل بشكل متزايد استقطاب ملايين السياح، مما يدعم زيادة الطلب على توفير خدمات اتصال رقمية سلسة".
أصبح توفير اتصال موثوق عبر الهواتف الجوالة ضرورة ملحة للمسافرين العصريين، خاصة مع وجود استثمارات سياحية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتحقيق أرقام قياسية في عدد السياح والفعاليات عالمية المستوى. كما أنه خلال فترة أربع سنوات سبقت شهر يونيو 2023، ازداد نطاق الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط وفق معدل نمو سنوي مركب تجاوز 30%. يُعزى السبب الرئيسي لهذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب من العملاء أثناء تنقلهم، وتشير جميع الدلائل إلى استمرار هذا التوجه الجديد في المدى المنظور مع التطورات الرقمية التي تتيح إمكانية التنقل بمعدل غير مسبوق.
استناداً إلى هذا الزخم، شهد قطاع السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط نمواً لافتاً في عام 2024. استقبلت السعودية أكثر من 100 مليون زائر، متجاوزة هدف رؤية السعودية 2030 قبل ست سنوات من الموعد المحدد، بينما استقطبت دبي أكثر من 17 مليون زائر دولي، مما يعزز مكانتها كمركز سفر عالمي. في الفترة ذاتها، برز التزام المنطقة بالسياحة المستدامة، حيث تستثمر السعودية أكثر من 500 مليار دولار أمريكي في تطوير وجهات عالمية المستوى.
بصفتها متجر الشرائح الإلكترونية الأول من نوعه والأضخم على مستوى العالم، سجلت Airalo زيادة كبيرة في أنشطة الشرائح الإلكترونية في مختلف أنحاء المنطقة، مدفوعة بالطلب المتزايد على خدمات اتصال فورية ومنخفضة التكلفة ومريحة. يتماشى هذا التوجه الجديد مع نمو سوق الشرائح الإلكترونية بنسبة 20% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، ما يعكس مساعي التحول الرقمي في المنطقة والزيادة الكبيرة في عدد المسافرين من منطقة الخليج العربي الذين يستخدمون الشرائح الإلكترونية للحصول على خدمات اتصال سلسة في أبرز الوجهات السياحية في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.
توفر الشرائح الإلكترونية من Airalo إمكانية التفعيل الفوري وباقات بيانات مرنة وخدمات اتصال عالمية سلسة، مما يلغي الحاجة إلى تبديل الشرائح التقليدية أو دفع رسوم التجوال الباهظة. وباستمرار نمو قطاع السياحة في منطقة الخليج العربي، ازداد عدد السياح الذين يعتمدون على تقنية الشرائح الإلكترونية للحصول على خدمات اتصال فورية وعابرة للحدود ومريحة - ما يضمن بقاءهم على اتصال في أي مكان يتوجهون إليه.
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