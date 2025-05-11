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راشد عارف الشيخ يحصد جائزة "أفضل قائد في الاستراتيجية والحوكمة في الشرق الأوسط"
(MENAFN- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 08 مايو 2025:
أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن فوز راشد عارف الشيخ، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في الهيئة، بجائزة أفضل قائد في الاستراتيجية والحوكمة في الشرق الأوسط، وذلك ضمن فعاليات "قمة وجوائز القادة لعام 2025"، التي تنظمها سنوياً "بيزنس فير الشرق الأوسط"، تقديراً لدوره في إرساء معايير تحقيق الحوكمة والتميز في "دبي للثقافة"، وجهوده في تعزيز منظومة الاستراتيجية المؤسسية بما يسهم في تطوير القطاع الثقافي في الإمارة. وتسلم راشد عارف الشيخ الجائزة من قبل الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي. وذلك خلال حفل أقيم في منتجع وسبا تاج إكزوتيكا في نخلة جميرا بدبي.
وتمنح هذه الجائزة بناءً على الترشيح المباشر للجائزة، حيث تتولى لجنة مختصة عملية التقييم بناءً على مجموعة من المعايير والمؤشرات، ومن بينها تأثير المرشح في قطاعه وما حققه من إنجازات فيه، إلى جانب حضوره على المنصات الإعلامية والاجتماعية، ودور المرشح في تطوير مؤسسته وخدمة المجتمع.
أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن فوز راشد عارف الشيخ، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في الهيئة، بجائزة أفضل قائد في الاستراتيجية والحوكمة في الشرق الأوسط، وذلك ضمن فعاليات "قمة وجوائز القادة لعام 2025"، التي تنظمها سنوياً "بيزنس فير الشرق الأوسط"، تقديراً لدوره في إرساء معايير تحقيق الحوكمة والتميز في "دبي للثقافة"، وجهوده في تعزيز منظومة الاستراتيجية المؤسسية بما يسهم في تطوير القطاع الثقافي في الإمارة. وتسلم راشد عارف الشيخ الجائزة من قبل الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي. وذلك خلال حفل أقيم في منتجع وسبا تاج إكزوتيكا في نخلة جميرا بدبي.
وتمنح هذه الجائزة بناءً على الترشيح المباشر للجائزة، حيث تتولى لجنة مختصة عملية التقييم بناءً على مجموعة من المعايير والمؤشرات، ومن بينها تأثير المرشح في قطاعه وما حققه من إنجازات فيه، إلى جانب حضوره على المنصات الإعلامية والاجتماعية، ودور المرشح في تطوير مؤسسته وخدمة المجتمع.
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